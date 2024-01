2024. január asztrofotója: A Nemzetközi Űrállomás, mint az emberiség szimbóluma

Schmall Rafael 2024. január 25-én, pontosan 19 óra 46 perckor résen volt: az előrejelzés szerint indította el kamerájának a sorozatfelvételét a Nemzetközi Űrállomás Hold előtti tranzitjának megörökítése céljából. Az asztrofotográfus az alábbi sorokban foglalta össze a bravúros kép készítésének körülményeit:

„Esténként és hajnalonta nyugat felől egy fényes csillag tűnik fel az égen, amely gyorsan, néhány perc alatt kelet felé elvonul. A rendhagyóan fénylő objektum valójában az Esthajnalcsillag fényességével vetekedő Nemzetközi Űrállomás, aminek a napfény megvilágítja a moduljait. Az emberiség legnagyobb űrbéli bázisa roppant sebességgel hasít körülbelül 450 km magasan a felszín felett. Nem tűnik gyorsnak szabad szemmel, de több mint 7 kilométert tesz meg másodpercenként. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 16 másodperc alatt jutna el Budapesttől a Balatonig. Nagyon ritka alkalmak idején, az űrállomás egy-egy égitest előtt suhan el. Ez lehet a Nap, a Hold, de akár bolygó, csillaghalmaz, ködösség is, ha jó helyen van a megfigyelő. Ezeket az átvonulásokat tranzitoknak nevezzük.

A felvételen egy úgynevezett ISS tranzit látható, amint a telihold korongja előtt vonult el az űrállomás. A teljes korong előtt egy másodperc alatt suhant el a felvétel készítésekor. Egy meghatározott helyről megfigyelve kedvező magasságnál az ISS látszó átmérője akár 60 ívmásodperc is lehet. Magyarországról észlelve, és ez bőven elég, hogy akár kis távcsővel is részleteket, például napelemtáblákat lehessen megfigyelni.

A kompozíció készítésekor az a gondolat inspirált, hogy a Hold előtt megjelenő kis sziluett képviseli az emberi civilizáció egyik legnagyobb tudását. Hatalmas teljesítmény felépíteni, működtetni, ellátni egy űrállomást!

A felvételhez egy 200 mm átmérőjű, 1500 mm fókuszú egyedi építésű távcsövet és egy ASI290MM kamerát használtam. A kamera full HD-ben rögzített képeket 80 kép/másodperc sebességgel. A látómező a végleges kép egyhatod része volt; abba kellett belesuhannia az űrállomásnak olyan gyorsan, hogy vizuálisan nem is sikerült megfigyelni. Ám a képek előhívásakor előkerült a hamisíthatatlan sziluettje az állomásnak, ahol még az új ROSA napelemtáblák is látszódnak. Mivel a kép monokróm kamerával készült, az átvonulás után egy Canon EOS 6D-vel felmentem a távcsőkupolába, és a 401/3250 mm-es SC távcsővel még lefotóztam a Holdat normál RGB módban. Így utólagos képfeldolgozással egy színtelítettséggel növelt réteget tudtam a képhez hozzáadni.”