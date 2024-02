Jósolt a győri állatkert medvéje

Észak-kínai leopárd született a debreceni állatkertben

A világon az egyik legfenyegetettebb, állatkertekben is igen ritkán tartott leopárdal-alfajhoz tartozó észak-kínai leopárdkölyök született a debreceni állatkertben. A kis leopárdot 2024. január 30-án mutatták be a sajtónak, és utána a nagyközönség is láthatja - tette közzé a hírt az MTI.