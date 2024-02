Így hat az elefántokra a klímaváltozás

A Massachusettsi Egyetem (Amherst) kutatói a Vadvédelmi Társaság (WCS) szakembereivel azt mérték fel, miként hat az afrikai elefántokra a klímaváltozás. Az eredmények azt mutatták, az idősebb állatok túlélési esélyei csökkennek. Ezzel nemcsak az elefánt, mint faj kilátása válhat valószínűvé, hanem az egész tájon tovagyűrűző hatások lehetnek.

Az elefántokat ökoszisztéma-mérnöknek tekintjük, mivel életmódjukkal, tevékenységükkel átalakításokat is végeznek a tájon. Egyrészt az elfogyasztott gyümölcsök magvainak terjesztésén keresztül fásítanak, más fákat viszont ledöntenek, a trágyájukkal pedig termékenyebbé teszik a szavanna talaját.

A kutatók egy olyan dinamikai modellt készítettek, amelyben az elefántra ható tényezők sokasága szerepelt a múltbéli változásoktól kezdve a klíma vagy az ember közvetlen hatásáig. Ezek alapján ki tudták számítani, hogy a környezet és e hatások változásai miként befolyásolják majd az elefántközösségeket. A klíma kapcsán háromféle, a következő 80 évben várható helyzetet modelleztek: 1,6 Celsius-fokos 2,8 Celsius-fokos, és 4,3 Celsius-fokos felmelegedéssel számoltak. A számításokat a különböző korosztályokba tartozó elefántok esetében külön-külön elvégezték, mivel ezeknek eltérő hatásai vannak a teljes közösségre.

„Úgy találtuk, hogy az idősebb elefántokat a felmelegedés mindhárom esetben jelentősen érinti” – mondta Simon Nampindo, a kutatás vezetője. Az elefántok matriarchális közösségben élnek, az idősebb tehenek a csoportjaik vezetői, és az ő tapasztalatuk, bölcsességük, memóriájuk határozza meg az egész csoport sikerét. Ha eltűnnek az idős egyedek, azzal a teljes elefántközösség átalakulhat, no és persze az elefántok tájátalakító hatása is megváltozik.

Azonban a modellszámításokból azt is ki lehetett olvasni, mivel, miként lehet segíteni az afrikai elefántok túlélését. Az olyan fajok esetében, mint az elefánt, ami nagy távolságokra vándorol országhatárokat átszelve, különösen fontos, hogy az egyes országok összehangolják a stratégiáikat. Az orvvadászat ellen a helyi közösségektől az országok közösségéig minden érintettnek együtt kell működnie. Emellett arra is oda kell figyelni, hogy az elefántok élőhelye ne darabolódjon fel, kordában kell tartani a bozóttüzeket és az inváziós fajokat is.

A kutatók által elkészített dinamikai modellt pedig számtalan más fajra is át lehet ültetni, a halaktól a madarakig.