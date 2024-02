Sokkal többféle korall létezik, mint tudtuk

A Bostoni Egyetem számolt be arról az izgalmas kutatási eredményről, amelyben korallok DNS-ét elemezve arra jutottak, sokkal több fajuk lehet, mint eddig tudtuk. A világ különböző pontján vett minták arra utalnak, hogy az egyazon zátonyon élő és rendkívül hasonló küllemű korallok nem azonos fajokba tartoznak – legalább 24 korallnemzetségben volt ilyen példa. A kutatók a Nature Ecology & Evolution folyóiratban számoltak be a felfedezésről.

A kutatók szerint fontos, hogy az azonos küllemű, azonos szerkezetű, de eltérő DNS-ű korallok közt egyesek ellenállóbbak lehetnek például a tengeri hőhullámokkal szemben, és jobb esélyeik lehetnek a túlélésre a melegedő tengerekben. A kutatók szerint ez a rejtett sokféleség alapvetően változtatja meg a korallzátonyokkal kapcsolatos tudásunkat. Az egyformának látszó, ám így, génjeik alapján elkülöníthető korallok esetében arról is beszámoltak a szakemberek, hogy a genetikailag eltérő korallok eltérő algákkal élnek szimbiózisban. Ez pedig a korallfehéredés miatt igen fontos tényező.

Eltérőek lehetnek az élőhely földrajzi szélességi öve szerint, vagy éppen a zátony vízmélysége szerint, a szaporodási időszakban, a növekedésük ütemében, vagy épp a már említett hőtűrésben. Ez utóbbiért gyakran az eltérő algafaj felel, a kutatók véleménye szerint. Egy eset kapcsán felhozható példa, hogy a jelentős korallfehéredésben a Porites nembe tartozó korallok látszólag jórészt sértetlenül átvészelték az adott eseményt. Azonban a genetikai elemzés feltárta, hogy nem egészen így van: az egyik Porites-faj egyedeinek háromnegyede elpusztult – e faj másféle algákkal élt együtt, mint a többi faj. Fontos volna tehát nemcsak a fajok sokféleségét minden eddiginél alaposabban feltárni, de a velük szimbiózisban élő mikrobákat is jobban meg kell ismerni.

Jelenleg bevett gyakorlat a korallok áttelepítése, ezzel szeretnék megoldani az egyes élőhelyek túlmelegedése vagy más problémája miatti pusztulást. Azonban a felfedezett rejtett sokféleség miatt aggasztó lehet, ha nem azt a korallfajt telepítik át, amelyet szeretnék, hanem a rá nagyon hasonlító, de más életkörülményekhez alkalmazkodottat. Emellett az a lehetőség is fennáll, hogy a rengeteg, még nem is ismert korallfajból számos kihalhat, mielőtt megismernénk (ez a kisebb élőlényekre minden esetben igaz, sajnos). Az, hogy az eddig véltnél sokkal többféle korall létezhet, befolyásolja az ökoszisztémák működését, és a modern kor, jórészt emberi eredetű zavaró tényezőinek túlélési esélyeit is.

A kutatók szeretnének valami olyan módszert kialakítani, amellyel a rejtett fajok egyértelműen azonosíthatók a terepen anélkül, hogy génelemzéshez kellene fordulniuk, így a korallvédelmi intézkedések közepette se keverik össze a hasonló küllemű fajokat.