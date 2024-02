Új óriáskígyófajt azonosítottak Amazóniában

A Queenslandi Egyetem számolt be arról a nemzetközi összefogással született kutatási eredményről, amelyben egy eddig ismeretlen anakondafajt sikerült azonosítani Amazóniában, a kutatást a National Geographic is támogatta. Az Eunectes akayima nevet kapott faj számos példányát találhatták meg a kutatók egy őslakosok vezette expedíción Ecuador területén. A waorani indiánok maguk hívták meg a kutatókat és a NatGeo filmeseit, hogy a világ legnagyobbjának tartott kígyókat megmutassák.

Az új faj feje közelről Forrás: Bryan Fry

„Az őslakos vadászok egy 10 napos útra vittek minket az őserdőbe, hogy az általuk szentnek tartott kígyókat megkeressük” – mondta Bryan Fry professzor, az expedíció tudományos vezetője, National Geographic felfedező. „Folyók hálózatán eveztünk végig a kenuinkkal, és az anakonda számos példányát volt szerencsénk megfigyelni a sekély vízben, amint zsákmányra vártak. Hihetetlen volt ezeknek a csodás lényeknek a mérete – az egyik nőstény, amellyel találkoztunk 6,3 méteres, megdöbbentő hosszúságúra nőtt.”

Az anakonda egy másik hüllőt fal fel Forrás: Jesus Rivas

A kutató hozzátette, a waoranik beszámoltak 7,5 méteres és mintegy 500 kilós példányokról is. Az őslakosok nélkül esély se lett volna a kígyók felfedezésére, a segítségük és a helyismeretük hatalmas mértékben hozzájárult a sikerhez, ezért az expedíció indián tagjai is a felfedezést bemutató tanulmány szerzői közé kerültek, ahogy illik.

Az anakondák párzása Forrás: Jesus Rivas

A kígyó a zöld anakondák északi csoportjába tartozik – e csoport a délitől mintegy 10 millió éve különült el (vagyis sokkal régebben, mint az ember és a csimpánz a közös őstől), ennek megfelelően jelentős genetikai különbségeik is vannak. Az új faj genetikai vizsgálatai egyébként még tartanak, össze is fogják hasonlítani más anakondákkal.

Az anakonda egy őzet eszik Forrás: Jesus Rivas

A jó híreknek van azonban árnyoldaluk is. Amazónia pusztítása folytatódik, a folyó medencéjében mezőgazdaság terjeszkedése miatt eddig mintegy 20-31 százaléknyi élőhely veszett oda, és 2050-ig ez az arány elérheti akár a 40 százalékot is. „A másik növekvő probléma az élőhely feldarabolódása az ipari léptékű mezőgazdálkodás, valamint a bányákhoz köthető nehézfém-szennyezés miatt” – tette hozzá Fry professzor. A klímaváltozás, az aszályok és az erdőtüzek szintén fenyegetést jelentenek nemcsak erre a ritka anakondára, hanem minden más élőlényre is, amely itt lakik.

Az anakonda pikkelyei közelről Forrás: Bryan Fry

A nagyszerű felfedezés annak sürgős szükségét is felveti, hogy az élőhelyen átfogó felméréseket végezzenek, s feltárják a veszélyeztetett ökoszisztémákat és fajokat. Különösen fontos lenne felderíteni azt, hogy miként befolyásolják a vízbe kerülő kőolajszármazékok e ritka kígyó és más amazóniai fajok szaporodását.