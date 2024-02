Patkányméreg fenyegeti Itália farkasait

A rágcsálók számára kihelyezett mérgek speciális véralvadásgátló hatásúak, és végzetes belső vérzésekhez vezetnek. Ez azt jelenti, hogy az állat nem pusztul el azonnal az elfogyasztott méregtől, mivel lassan fejti ki hatását.

Nemrégiben a Science of the Total Environment szakfolyóiratban számolt be egy olasz kutatócsoport arról a kiterjedt vizsgálatról, amelyben a patkánymérgek és a farkasok viszonyát tárták fel.

A kutatók 186 elpusztult farkas maradványait vizsgálták meg Olaszország középső és északi vidékein, 2018-2022 között, és azt találták, hogy 62 százalékukban ki lehetett mutatni legalább egyféle patkányméreg jelenlétét, 42 százalékuk többfélét is hordozott. Magyarul: az elpusztult farkasok közel kétharmada fogyasztott patkánymérget. Ezt akár a települések közelében vadászva a patkányok, egerek elfogyasztásával, akár az Olaszországban is behurcolt fajként élő nutria elfogyasztásával érte el.

Természetközeli és urbanizált környezetben élő farkasok sorsa a kutatást összefoglaló ábrán. Forrás: Science of the Total Environment

Az jól ismert, hogy minden, amit a zsákmányállatok elfogyasztanak, előbb-utóbb a ragadozókba jut, ráadásul felhalmozódva, hisz a táplálkozási láncban felfelé haladva nő az efféle anyagok koncentrációja. Eddig azonban nem vizsgálták meg, hogy ez miként hat a csúcsragadozókra, például a farkasokra. Az most se derült ki, hogy mi módon került a farkasok szervezetébe a méreg, illetve az se, hogy ez vajon hozzájárult-e a pusztulásukhoz, ám egyes esetekben találtak a tetemekben is a méreg hatásához köthető belső vérzéseket. Az pedig egyértelmű volt, hogy a településekhez közelebbi farkasok nagyobb eséllyel voltak a patkánymérget fogyasztók között.

Európa teljes területén elterjedt e mérgek használata, így erősen valószínű, hogy nemcsak az olasz farkasok járnak pórul ezzel, hanem a kontinens más ragadozói is. A rágcsálók elleni védekezés kevésbé természetkárosító módozataira volna szükség (mint például a csapdázás), legalább azokon a helyeken, ahol a vadállományt is veszélyeztethetik az elfogyasztott rágcsálók. A kutatók szerint különösen fontos lenne hasonló felmérést végezni egész Európa területén, hogy átfogó képet kaphassanak arról, miként is érinti a ragadozók állományát a patkányméreg.