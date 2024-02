Egyedülálló anyuka

Az ECCO cápakutató intézet nőstény rájája, Charlotte (az Urolophus halleri fajba tartozik) rejtélyes módon vemhes lett – holott jó 8 éve nem volt mellette hím. A sajtóban elképesztő ötletként felmerült, hogy talán a vele egy medencében élő két hím cápa valamelyike lehet az apuka? Charlotte testén harapásnyomokat láttak a gondozók, az efféle harapás pedig a cápák párzásának velejárója, emiatt is merült fel az ötlet először.

Azt biztosan sokan tudják, hogy a cápák és a ráják egyaránt a porcos halak közé tartoznak és távoli rokonok is – azt azonban talán kevesen sejtik, hogy az evolúciós útjuk vagy 300 millió éve elvált. Emiatt sem anatómiailag, sem a DNS-ük szerint nem képesek közös utódot létrehozni, a lakótárs cápa ennek okán egyáltalán nem lehetett a megtermékenyítő.

No de ha nem a cápa a „tettes”, akkor mi történhetett?

Charlotte-ról február elején derült ki teljes bizonyossággal, hogy utódokat vár – a teste hátulsó oldalán növekvő dudorok erre utaltak, ám ultrahang vizsgálattal meg is győződtek erről az intézet szakemberei.

Apa híján egyetlen lehetőségként a szűznemzés maradt. Számos állat képes erre, bár általában az egyszerűbb biológiájúak, de már mintegy 80 gerinces állatfajnál is megfigyelték, köztük számos cápa és rája is volt. Ezek számát növelheti tovább a most megfigyelt rája. A porcos halak esetében a szűznemzés során a hímivarsejt helyett a nőstény által a petesejttel együtt termelt, annak genetikai anyagát a petesejthez hasonlóan tartalmazó úgynevezett poláris test termékenyíti meg.

A gondozói szerint Charlotte gyakorlatilag „mindenórás”, napokon belül megszülethetnek kicsinyei, az ultrahang vizsgálat alapján négy, kb. tenyérnyi méretű rájabébire számítanak.