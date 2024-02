A keleti szarvascsőrű madár különös képessége

Tisztában vagyunk azzal, hogy a minket körbevevő tárgyak akkor is léteznek, ha épp nem látjuk őket – például a cipőnk reggel ott vár majd a cipős szekrényben, ahova hazaérve elpakoltuk. (Kivételek persze vannak, hisz például egy munkahelyi közös hűtőben, saját dobozban lévő ebédünk eltűnik a dobozból időnként.) Ez a képesség sokat segít akkor, ha például elrejtőzünk egy ragadozó elől valahova, de közben tudjuk, hogy a veszély még létezik attól, hogy mi elbújva nem látjuk azt. Ezt a képességet a pszichológia úgy hívja, hogy tárgyállandóság.

A legtöbb főemlős rendelkezik e képességgel, a madarak közül eddig papagájok és varjúfélék vizsgáztak sikeresen, most a keleti szarvascsőrű (Anthracoceros albirostris) hat egyedével végezték el a teszteket a Szingapúri Nemzeti Egyetem intézetében. No de miként is juthatott a kutatók eszébe pont ezt a madárfajt tesztelni?

A szarvascsőrű madár egészen különleges módon szaporodik. A tojó kiválaszt egy megfelelő faodút, s a párzást követően beköltözik oda, majd a párja segítségével, a hím által hordott sárcsomókkal és mindenféle maradékkal, szemtéttel „befalazza” magát. Mindössze egy egészen kicsike nyílást hagy, ahol a hím azután majd etetni tudja őt, és majdan kikelő fiókákat. Ez a mini nyílású odú a ragadozók, fészekrablók elleni védekezést szolgálja. A madár viselkedése, vagyis az, hogy annak ellenére is eteti a fiókáit, hogy még nem is látta őket, arra engedett következtetni, hogy ez az állat is rendelkezik a tárgyállandóság képességével.

A madár a „vizsga” során Forrás: RSBL

A vizsgált hat madárral egyre bonyolultabb teszteket végeztettek, gyakorlatilag az itt a piros, hol a piros hat egyre komplexebb változatait. A szarvascsőrű madár az elvártnak megfelelően átment ezeken a teszteken, pontosan a hat teszten 3 madár, a másik 3 pedig ötöt teljesített. Ezzel ez a madárfaj lett az első a papagájok, varjúfélék mellett, és a képességük az emberszabású majmokéhoz mérhető. A kutatók szerint érdemes lenne a többi szarvascsőrű madár fajt (több tucatnyi van) is megvizsgálni.