A kacsacsőrű emlős életkora

Az Australian Mammalogy folyóiratban számoltak be ausztrál kutatók arról a hím kacsacsőrű emlősről, amelynek azonosítóját 1 éves korában, 2000-ben helyezték fel, majd 2023-ban újra találkoztak az állattal. Ezzel ez a vadon élő kacsacsőrű emlősök közt a leghosszabb életűnek bizonyult állat, a korábbi rekorder egy 21 évet élt nőstény volt. A hím kacsacsőrű emlősök a vadonban nagyon ritkán jutnak el ilyen idős korig, mivel a párválasztási viadalok és az ezzel kapcsolatos területvédő viselkedés jelentősen lerövidítik az életüket. Egy kacsacsőrű emlős populációban, a Shoalhaven folyóban, ahol az egyedek 84 százaléka nőstény, gyakorlatilag egy hím se élt 7 évnél tovább ezeknek köszönhetően. Az az általános vélekedés, hogy a sok nőstény jelenléte hasonlóan megrövidíti a hímek életkorát más élőhelyeken is, mivel sokkal több nőstényre akar vigyázni egy hím, s így sokkal gyakrabban keveredik konfliktusba is. Emellett a párzási időszak további stresszhatásai közé tartozik, hogy nem nagyon táplálkoznak ilyenkor a hímek, és más szempontból is megváltozik a viselkedésük.

A kacsacsőrű emlős méregkarma, amelynek kopott volta is árulkodik az állat életkoráról. Forrás: A. Ewing

A nevet eddig nem kapott, 01F6-03FF jelű állat lakhelye, az 1-4 méter széles Monbulk-patak Melbourne egy délkeleti külvárosi régiójában folyik, mintegy 15 km hosszan. Az itteni kacsacsőrű állományt 12-29 egyed teszi ki, és a vizsgálat idején azonos arányban éltek a hímek és a nőstények. Ez kb. annyit jelent, hogy kilométerenként van 1,6 kacsacsőrű emlős (az említett Shoalhaven folyóban kilométerenként 12 egyed élt), és minden hímnek csak 1 vagy 2 nőstényt kell megvédenie. A matuzsálemi korú hím valószínűleg ennek köszönheti hosszú életét. Mindemellett a patak keskeny volta is nagyban megkönnyíti a hímek dolgát, kisebb eséllyel jön egy-egy betolakodó a területükre.

Eddig összesen 9 olyan fogságban élő kacsacsőrű emlősről tudunk, amelynek életkora meghaladta a 20 évet, a rekorder egy 30 éves nőstény (aki még él, de már reumás, süket és hályogos a szeme is). Azonban a vadonban sokkal nehezebb ilyen, az állatfaj szempontjából matuzsálemi kort megérni, a rengeteg veszély, az élelem hiánya és egyéb tényezők miatt. Valószínűnek tartják a kutatók, hogy a 24 éves kor a vadonban már igen közel jár ahhoz a maximális életkorhoz, amikor még kellően egészséges az állat, s így képes életben maradni.