Rákok eszik a medúzákat a sarkvidéki éjszakában

Forrás: Frontiers in

A sarkvidéki éjszakák több hónapon át tartó sötétséget és hideget jelentenek, amikor az élelemforrások is elapadnak. Míg egyes élőlények ezt az időszakot afféle téli álommal vészelik át, csökkent anyagcseréjük révén, a zooplankton más tagjai számára nem nyitott ez az út. Ők ehelyett a korábbi egy-egy zsákmányra specializált étrendjükről mindenevő étrendre térnek át, így a kevésbé tápláló, ám nagyobb számban jelen lévő élelmet is felfalják. A Frontiers in Marine Science folyóiratban közzé tett új kutatási eredményből az derült ki, hogy a sarkvidéki éjszakában a medúzák fontos tápanyagforrássá válnak. A kutatást a kiadóvállalat ismertette.

A kutatók DNS-metabarcoding (DNS-vonalkódolás) technikájával mérték fel a mintákban előfordult élőlényeket. E módszer során DNS-töredékek sokaságát vizsgálják egy időben, így egyszerre felismerhetők a mintában található élőlény-nyomok, vagyis kideríthető, hogy mely fajok alkothatnak például egy adott életközösséget. Ugyanígy felmérhető egy mintában az összes összetevő eredete.

A Svalbard (régebbi, ismertebb nevén Spitzbergák) szigetvilága környezetében, a nagyon gyorsan változó és a környék változásait jól szemléltető Kongsfjorden területén vettek mintát a tengervízből. A német vezetésű csoport azt mérte fel, milyen átalakulás zajlik az egyre nagyobb mértékben melegedő sarkvidéki tengerek mélyén. Ennek része az is, hogy egyre több a medúza a melegedő sarki vizekben.

Apró bolharák-félék Forrás: Frontiers in

A 2022-es téli mintagyűjtés során a kutatók kieveztek a Kongsfjord vizére és látták, hogy az teli van valódi medúzákkal, ám ezen kívül telepesmedúzákkal, és a csak nevükben hasonlító, egyáltalán nem rokon bordásmedúzákkal is. Olyan csapdákat helyeztek ki, amelyekbe a maximum 1-2 centis kis rákocskák (ezek kb. a bolharákok rokonságát jelentik) számára vonzó csalétek volt, majd 24 óra múlva begyűjtötték ezeket. A csapdákban lévő rákok gyomortartalmát azután megvizsgálták, és elvégezték a DNS-töredékeket elemző vizsgálatokat. Ebből sikerült kideríteni azt, hogy mivel is táplálkoznak a sarki vizek e gyakori és fontos élőlényei.

A legfőbb eleségnek a medúzák bizonyultak, emellett az élő és az elpusztult halak szintén fontos részét képezték a rákocskák étrendjének. Ezeken túl egy kevéske algát és más rákfélék maradványait sikerült azonosítani. Azonban a rákocskák 27-60 százalékának teljesen üres volt a gyomra, vagyis ezek az állatok valóban megszenvedték a téli éjszaka élelemhiányát.

Sisakmedúza Forrás: Frontiers in

Régebben a kutatók úgy vélték, a medúzák amolyan étrendi zsákutcát jelentenek, mivel nagyon kevés tápanyag van bennük, így nem jelenthetik fontos részét a ragadozók étrendjének se. Azonban az elmúlt években egyre több olyan vizsgálati eredmény született, amely szerint ez távolról sincs így – a mostani kutatás is ezeket gyarapítja. „Mivel a medúzákat gyorsan megemésztik, valószínűleg átsiklottak felettük a korábbi zsákmány-felmérések, amelyek a mienktől eltérően a táplálék vizuális vizsgálatán alapultak” – mondta Dr. Charlotte Havermans, a kutatás vezetője.

A kutatók további terveiben szerepel, hogy más sarkvidéki gerinctelenek, illetve halak étrendjét is megvizsgálják, az egyre melegedő tengerekben.