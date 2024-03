Száraz gyepeink ritka lepkéje

Az ibolyaszín boglárka (Polyommatus thersites) csak odafigyeléssel határozható biztosan: a fonákján látható foltok egymáshoz viszonyított helyzete és finom mintázata árulkodik arról, hogy melyik fajhoz van szerencsénk. A szakterületen jártasaknak sokat elárul az élőhelytípus és az is, hogy milyen növények vannak jelen vagy épp hiányoznak a területen.

Ibolyaszín boglárka baltacímen Forrás: Pribéli Levente

Az ibolyaszín boglárka azért is ritka, mert természetközeli gyepek faja, és csak néhány növényfaj jelent tápnövényt hernyói számára. Ilyen a pillangósvirágú homoki baltacím (Onobrychis arenaria). Nem csak a hernyók kedvelik ezt a virágot, a kifejlett lepkék, azaz az imágók is látogatják őket nektárjukért.

Mivel a gyepterületek, különösen a löszgyepek Magyarországon drámai mértékben megfogyatkoztak – a veszteség meghaladja a 90 százalékot – e lepke élettere is erősen beszűkült. Ott, ahol még ma is él, jellemzően számos más ritka fajjal is osztozik az élőhelyen. Ezek a területek tehát kiemelt figyelmet és védelmet érdemelnek.