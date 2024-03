Nem minden fekete-fehér

Az óriás panda alapesetben fekete-fehér, ám létezik egy rendkívül ritka színváltozata, amelyben a fekete helyét barna veszi át. A barna-fehér pandák színének genetikai hátterét sikerült megfejtenie egy kínai kutatócsoportnak nemrégiben.

Az első barna pandát 1985-ben pillantották meg a vadonban, eddig összesen 11 ilyen pandáról szereztünk tudomást, jelenleg egy 2009-ben született egyed a sztár. A Qizai nevű hímet két hónapos korában a vadonban találták, az egyébként fekete-fehér anyja elhagyta, emiatt a kölyök egy vadállatmenhelyre került, és ma is ott él. A barna pandákra eddig csak a Csinling-hegységben élő alfaj tagjai közt bukkantak rá.

A Csinling-hegységben és Szecsuánban élő két mai populáció valamikor 300 ezer évvel ezelőtt különült el egymástól, a csinlingi változat kisebb és kerekebb fejű, a szecsuáni inkább nagy és ovális fejű, ez az alfaj medveszerű külsőt visel.

No de mitől barnák ezek a pandák? A választ Qizai, valamint számos fajtársa (köztük egy másik barna, valamint a barnák rokonai) genomjának elemzése adta meg. A génmintákat a vadon élő pandák és a fogságban tartottak esetében is szőrből, ürülékből vonták ki, illetve néhány esetben vérvétel segítségével jutottak megfelelő alapanyaghoz.

A kínai kutatók a PNAS folyóiratban tették közzé eredményeiket, amelyben beszámoltak arról, hogy egy Bace-2 nevű gén egy mutációja lehet felelős a fekete helyett barna bundaszínért. A mutációt egyetlen fekete-fehér pandában se sikerült megtalálni, azonban a barnák két másolattal is rendelkeztek e génváltozatból. A kérdéses gén egy kis szakasszal rövidebb a barna egyedekben, mint a feketékben. Ennek hatására a fehérje, amelyet e gén kódolt, hiányos lesz, ennek következtében pedig a bunda színét létrehozó fekete színtestek mérete és mennyisége is csökkent.

A kutatók fekete egerekkel végeztek kísérleteket, génszerkesztéssel sikerült elérni, hogy a panda barna bundáját okozó hiányos gén náluk is működésbe lépjen, s az eredmény ez esetben is barna bundaszín lett.