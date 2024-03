Év beporzói verseny 2024-es nyertesei

A boglárkafélék (Lycaenidae) a sarkvidékek kivételével valamennyi kontinensen megtalálhatók, Magyarországon is gyakoriak. A hazai fajok többsége kék színéről ismerhető fel. Már a nevük is árulkodó: ezüstkék boglárka, égszínkék boglárka, tintakék boglárka, palakék ékesboglárka, ibolyás boglárka stb.

Felső sorban balra: tintakék boglárka, fotó: Balogh Diána; felül jobbra: barna tűzlepke, fotó: Balogh Diána; alsó sorban balra: égszínkék boglárka, fotó: Diószegi Károly; alsó sor jobbra: nagy tűzlepke hernyója, fotó: Kárpáti Marcell Forrás: mkne.hu

Leggyakrabban a hímek szárnyának a felszíne kék, a nőstényeké barna. A szárnyak fonákán változatos, színes mintázat van. Vannak köztük olyanok is – például a szerecsenboglárkák, a tűzlepkék –, melyek egészen más színűek. Az élénk színek alapján párválasztáskor a lepke repülés közben is felismeri fajtársait, versenytársait. A boglárkalepkék egyes fajainak hernyója hangyabolyban (a hangyafészekben, a hangyakolónia tagjai által táplálva) fejlődik, másokat hangyák kísérnek éjszakai táplálkozási útjaikon. A hernyó a hangyákéhoz hasonló illatával tévesztheti meg őket. Egyes hernyók és gazdahangyáik ciripelőszerve hasonló felépítésű, így a feltételezések szerint hangjuk is segíti a gazda becsapását.