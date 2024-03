Nem lehet elégszer beszélni róla: ablaknak ütköző madarak

A madarak vándorútján az időjárás a fő természetes kihívás, de az éjjeli vándorok számára az emberi környezet további életveszélyt rejt. A városok, az üvegfalú épületek jelentik talán a legnagyobb csapdát, ezek már 10 éve is madarak százmillióinak pusztulását okozzák csak az USA területén, azóta csak nőtt az épületek száma.

Az iNaturalist közösségi természetfigyelő portál több tízmillió madárészlelése közt rendkívül sok van, ahol az ütközések miatt elpusztult madarakkal találkozhatunk… Forrás: iNaturalist

Az üvegnek nappal is nekiütköznek a madarak, mivel az a környezetet – magas épület esetében az égboltot – is tükrözi, és a madár úgy hiszi emiatt, arra tovább tud repülni. Az éjszakai ütközések oka pedig a világítás, ami vonzza a madarakat, ráadásul pont azokra a helyekre, ahol az ütközésveszély hatalmas. Emellett további veszélyt jelent a madarak végkimerülése, ugyanis az égre irányuló fénykévék rabul ejtik őket, nem tudnak kiszabadulni azok fogságából, s csak keringenek. Ezt a veszélyt felismerve az USA egyre több nagyvárosában van „lámpaoltás” a madárvonulási időszakban, még a World Trade Center emlékfényeit is lekapcsolják, ha a fénykévékbe került madarak száma nő. A nagyvárosok egy részében – önkéntes alapon – kapcsolják le az egyébként is teljesen felesleges, dísznek mondott világítást. Néhány helyen hazánkban is kikapcsolják a „dísz” világítást a késő esti órákban, de sajnos ez az elenyésző kisebbség, no és a madarak se a karóráikat nézik repüléskor.

Madárvédő üveg, a felületet sűrűn borító pöttyök a madár számára azt jelzik: itt nem lehet átrepülni, akadály van. Forrás: Wikimedia Commons

Ma már léteznek olyan ablakok és épülettervek, amelyekkel elkerülhető az ütközés, és a fényszennyezést is el tudnánk kerülni. Míg az előbbihez kellene némi befektetés (bár az új épületeket lehet eleve ütközés-mentesre tervezni), az utóbbival még energiát és pénzt is takaríthatnánk. Ráadásul tudjuk, hogy a fényszennyezés nemcsak a madarakat zavarja, hanem a talajlakókon kívül gyakorlatilag a teljes élővilágot, beleértve az embert is. Magyarországon a törvényi szabályozás is megvan ahhoz, hogy ez a veszélyforrás megszűnhessen. A problémát, ahogy oly sokszor, a törvény betartatása jelenti.

Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is. (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet)

A budapesti „ufo” lila foltja… Mennyivel több művészi fantáziát igényelt volna, ha a fényeket az épületen belül tartják e rendezvénynél? Forrás: Dombi Csaba

A szabályozásban szerepel, hogy többek közt a díszvilágításnak se szabad fényszennyezést okozni, és a fényszennyezés fogalmát is tisztázza a törvény, így pedig gyakorlatilag a hazai falvak (és városok) templomtornyaitól kezdve a nagyvárosok építményein keresztül a jelenleg a budapesti Biodómban zajló, az eget liláskékre festő eseményig a fényszennyezés minden elképzelhető formájával találkozhatunk.

Ennél rosszabbat nehéz elképzelni! A tavaszi madárvonulás idején az égboltot világító liláskék kévék hatalmas fényerővel festik meg az eget. Forrás: Önök küldték / Szőcs Edgár

2023 októberében, vagyis az őszi madárvonuláskor Chicago mindössze egyetlen épületénél, egyetlen délelőtt során 954 madár lelte halálát a tükröződő üvegeknek ütközve. Ez az egy alkalom csak egy, az évtizedek óta zajló pusztulási sorozatban. A Michigan-tó partján álló nagyváros a madárvonulás útjába esik, így a madárpusztulásban is az ország legsúlyosabban érintett városa, beleértve a nappali és éjszakai eseteket is. Pusztán azzal, ha csak fele akkora üvegfelületet világítanak meg éjjel, 60 százalékkal csökkenthető a madárpusztulás is.

2023 októberében hatalmas visszhangot keltett az az elpusztult madártömeg, amelyet Chicagóban egyetlen üvegépület előtt találtak. 954 madártetem volt egyetlen éjszaka eredménye… Forrás: PNAS

A családi házak ablakai ugyanannyi madár pusztulásáért felelősek, amennyiért a nagyvárosi ablakok és fények. Ez ellen is vannak kiváló módszerek, amiket bárki alkalmazhat. Talán a legegyszerűbb és legolcsóbb a szúnyoghálózás – erre amúgy is szükség van a nyári félévben – ez ugyanis elveszi az ablak tükröző felületét. Költségesebb megoldás lehet az ablakra felhelyezhető madárvédő fólia, ami ultraibolya tartományú visszaverődő mintázatával azt mutatja a madárnak, hogy akadály áll előtte – míg mi emberek simán átlátunk rajta.

Az ablakban tükröződnek a környezet fái, amelyek a madár számára vonzó célpontot jelentenek, ezért repülhetnek neki nagy erővel az ablakoknak. Forrás: Pixabay

Sajnos a ragadozómadár-matricák hatékonysága eleve mérsékelt és az idők során romlik is, ez önmagában nem oldja meg a problémát. Új építés esetén lehet a tervezés során ügyelni arra, hogy az ablakok egy egészen kis szögben lefelé döntve kerüljenek az épületre, így bár tükröződni fognak, a tükörkép a talajt mutatja, ami pedig nem biztosít átrepülési helyet a madár számára. Ezeket a madárvédő beruházásokat különösen akkor kell megtenni, ha magunk is etetünk, és ezzel az átlagosnál több madarat vonzunk a kertünkbe, teraszunkra.

A madárvonulás időszaka különösen veszélyes az ütközések szempontjából, ám egy másik időszak is van még, amikor fokozottan kell(ene) figyelni: a fiatal fiókák önállósodásának ideje. Hasonló a helyzet, mint a kamaszkoruk végén jogosítványt szerző fiataloknál. Ezek a tapasztalatlan madarak amikor „kiszabadulnak” a fészekből és a szülői felügyelet alól, még nem ismerik a környezeti veszélyeket, ezért például a városi parkok közelében álló épületeknél, üvegfelületeknél ilyenkor is van egy pusztulási hullám.

Mit lehetne tenni?

A legnagyobb előrelépést az jelentené, ha a madarainkat olyan törvények védenék, amelyeket be is tartunk, be is tartatnak. A második legfontosabb lépés a felvilágosítás, elsősorban az építészet területén kellene a jelenleginél jóval alaposabb tudás, és ebbe értsük bele az építési engedélyezést is. Harmadrészt legalább a madárvonulási időszakban fontos lenne 100 százalékosan kerülni a fényszennyezést (lásd a Biodóm kék égi reflektorai).

Ehhez Európában is segítséget nyújtana, ha az amerikai példából tanulva, az időjárási radarokat a madárvonuláshoz is felhasználva készülhetne európai vonulási előrejelzés, amely alapján például egy-egy önkormányzat lekapcsolhatja a díszvilágításokat, vagy épp értesítheti a magánkézen lévő építmények üzemeltetőit a lekapcsolásról. Mivel reklámértéke is van a környezettudatosságnak, ebből akár sportot is űzhetnének a cégek.