A cecelégynek is árt a hőség

A Bristoli Egyetem kutatói dél-afrikai kollégáikkal azt a számunkra pozitív, a legyek számára negatív felfedezést tették, hogy már egyetlen hőhullám is végzetes hatású lehet a cecelégy szaporodására. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzé tett eredményeik szerint a hőség hatására nemcsak kevesebb utódja született a cecelégynek, de azok körében megnőtt a nőstények aránya. A kutatók szerint ez megmagyarázhatja, hogy miért észlelhetik már most Afrika egyes részein a cecelégy létszámának csökkenését. A cecelégy az emberi álomkór mellett a marhák veszélyes betegségének kórokozóját is terjeszti.

Azt a szakemberek jól tudják, hogy számtalan állat esetében, a termékenységre már a kisebb hőség is negatív hatású, míg az egyedek pusztulásához nagyobb melegre van szükség. Vannak esetek, amikor a hőség hatására az adott állat teljesen terméketlenné válhat, általánosságban ez különösen a hímekre igaz. Emiatt is szokatlanok a jelenleg, a cecelegyekkel tapasztaltak.

A kutatók laboratóriumban 3 napra különböző melegnek (36, 38 40 Celsius-fok) tették ki a hím és a nőstény cecelegyeket (bár a cecelégy gyűjtőfogalom, több faj is tartozik ide, most a Glossina pallidipes nevű fajt vizsgálták), majd 6 héten át követték azok sorsát és szaporodását.

A 40 Celsius-fokos hőségben minden egyes légy elpusztult néhány óra alatt, függetlenül attól, hogy nőstény vagy hím volt-e, 38 Celsius-fokon csak 8 százalék volt a pusztulás aránya. A termékenységre a 38 fokos meleg már mérhető hatással volt, ez mintegy 11 százalékkal visszavetette az utódok számát. A nőstények számára a hőségben az tűnt a kifizetődő módszernek, ha késleltették a peték megtermékenyülését, és még emellett is nőtt a nőstény utódok aránya. Az egyelőre nem ismert, hogy hosszú távon, több generáción keresztül milyen hatású lehet a hőség a cecelegyekre, ezt további kísérletekkel lehet majd megvizsgálni.

A kutatók arról is szeretnének többet megtudni, hogy miért hat erősebben a rovarok esetében a nőstényekre a hőség, miközben a legtöbb más állatnál a hímek termékenységét befolyásolja jobban.