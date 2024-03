A valódi homokférgek

A Frank Herbert regényeiből készült filmeposz legnagyobb sztárjai – legalábbis szó szerinti értelemben – az óriási homokférgek, amelyek akár 450 méteresre is nőhetnek. Vajon miről mintázhatták őket? Mihez lehet hasonlítani? Vannak-e a Földön hasonló lények? A Nature egy szakértő segítségével járta körbe a kérdéseket.

Az kétségtelen, hogy a regények és a belőlük készült filmek homokférge, a Shai-hulud lett a névadója egy 500 millió éve, a kambriumban élt tengeri féregnek, amelynek kövületét néhány éve fedezték fel.

Luke Parry, az Oxfordi Egyetem paleontológusa, aki ordovíciumi és kambriumi (540-444 millió éve) férgekkel foglalkozik, arról mesélt, mekkorák is lehetnek a valóságban e földi férgek.

A bobbit-féreg állkapcsa, ami kilátszik az üledékből. A teste, amit nem látunk, 1-3 méteres is lehet. Forrás: inaturalist

„Vannak gyűrűsférgek, amelyek több méteresre is megnőhetnek, ezek a soksertéjűek közé tartozó Eunicida rendből kerülnek ki.” Ezek az állatok részben lesből támadó ragadozók, nagy, erőteljes állkapcsuk van, és gyakran tintahalra, polipra, s gerincesekre vadásznak. „Vannak igen nagyra nőtt földigiliszták is. A Megascolides nem tagjai elérik a 2 métert, a legnagyobbak Ausztráliában élnek.”

Az Ottoia nevű ősi féreg rekonstrukciója. A Priapulidák közé tartozó állat mintegy 500 millió éve élt. Forrás: Wikimedia Commons

A Dűne homokférgeinek rengeteg foguk van, ehhez azonban nem feltétlenül kell a fantázia birodalmába mennünk. Az 500 millió éve élt farkosférgek (Priapulida) is rendelkeztek fogakkal, így például az 508 millió éve Ottoia, amelyre a híres Burgess-palában bukkantak rá. Nekik ma is élnek a rokonaik a tengerfenéken. Azonban a fogaik arra szolgálnak, hogy segítségükkel haladjon az állat a felszín alatti üregében.

Az Alitta virens „portréja”, amelyen rápillanthatunk a szájszervére is. Forrás: Wikimedia Commons

Van azonban olyan féreg is, amely a fogait táplálkozásra használja, így például az Alitta virens, amely a nedves homokban, iszapban él, és persze a neve is homokféreg. Ezeket az egyébként ártalmatlan, jórészt szerves törmeléket fogyasztó állatokat pecások számára sokan gyűjtik. Azonban még egyes piócák is rendelkeznek fogakkal.

Egy kambriumi gyűrűsféreg kövületei, az állat csak pár milliméteres volt. (Ursactis comosa) Forrás: RSOS

Miközben az Arrakist teljesen átalakították a homokférgek, a mi földi férgeink a tengeri ökoszisztémákra voltak drámai hatással. Már félmilliárd éve képesek voltak az iszapba, üledékbe bújni, s a tápanyagok körforgását ezzel átalakítani. A férgek megjelenése előtt ezt az iszapos felszínt mikrobaszőnyegek fedték, képzeljük el azt, hogy az üledék tetején egy zselészerű réteg zárja el a tápanyagok, az oxigén útját. Hasonló helyeket ma is találhatunk, ezek az oxigénmentes üledékek nyálkásak és büdösek – a régmúltban a tengerfenék a teljes bolygón ilyen volt.

Azonban, amint a féregszerű testalkat megjelent, és hirtelen az állatok be tudtak mászni ebbe a közegbe, oxigént vittek magukkal. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a komplex élet előtt egy újabb dimenziót nyitottak meg. A férgek tehát alapvetőek voltak a világunk jelenlegi szerkezetének kialakításában.

A Dűnében a fremenek dobolóval csalogatják elő a férgeket, ezt a Földön egyes madarak teszik. Csőrükkel dobolnak a talajon, ezzel az eső dobolását utánozzák, amit a giliszták örömmel vesznek, hisz ilyenkor könnyebben tudnak a talajon mászni. A dobolás hangjára így kimerészkednek a felszínre, amit meg az éhes madár vesz örömmel.



A gilisztagyűjtők (lásd a videóban), akik pecásoknak szednek össze a talajból előcsalogatott gilisztákat szintén kihasználják a férgek különös, talajvibráció-érzékenységüket. Néhány éve derült csak ki, hogy a giliszta azért jön a felszínre egy bizonyos rezgés hatására, mert az a vakond ásása okozta rezgésre hasonlít, és a giliszta nem akar vakondvacsorává válni.

Parry végül hozzátette, „ha csak egy maroknyi ember érdeklődését is felkelti a Dűne a férgek iránt, az nagyszerű”, hisz a férgek rendkívüli sokfélesége, az élet sokfélesége is csodálatos dolog.