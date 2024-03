Az evolúció előretolt bástyája, az Aldabra-atoll

Aldabra a Seychelles-szigetekhez tartozik , ám közelebb fekszik Madagaszkárhoz és a Comore-szigetekhez. A nevét az itt honos aldabrai óriásteknősről (Aldabrachelys gigantea) ismerhetik a legtöbben, az állatfaj legnagyobb populációja itt él. Az Indiai-óceán megemelkedett korallszirtjein kialakult szárazulat korallmészkőből épül fel, változatos terepet biztosít a növények és az állatok számára. Ez teszi lehetővé, hogy az evolúciós folyamatokat vizsgálni lehessen itt.

A nevezetes aldabrai óriásteknős. Forrás: inaturalist

Aldabra Afrikától 600, Madagaszkártól 400 kilométerre fekszik, magát a lagúnát több részre tagozódó, vagyis több elkülönült szigetből álló elnyúlt gyűrű veszi körbe. A korallmészkő szárazulat legnagyobb magassága is csak 8 méter.

Az atoll és környezete számos tengerszint-változást élt át a jégkorszak lehűlései és interglaciálisai során, volt, hogy teljesen beborította a tenger és ezzel kipusztította az itteni fajokat. Később, a hidegebb periódusban visszahúzódott tenger időszakában újra benépesült, a szakemberek véleménye szerint jelenlegi élővilága mindössze 118 ezer éves.

Fehértorkú guvat Forrás: inaturalist

Mivel az atoll távol van, nem igazán található itt édesvíz, ezért viszonylag háborítatlan maradhatott, csak egy kutatóállomás üzemel az egyik szigeten. A turizmus korlátozott és alaposan ellenőrzött, no és az atoll 1982 óta a Világörökség része is, 2009-től pedig a ramsari egyezmény alá is besorolták.

Itt él a fregattmadarak legnagyobb indiai-óceáni szaporodó populációja, és a világ mindössze két, óceáni flamingóközösségének egyike is. Érdekes módon az atoll területén kétszer is elveszítette röpképességét egy madárfaj. A fehértorkú guvat már akkor megtelepedett és gyalogossá vált az atollban (ahol nem voltak ragadozók), amikor a hely legelőször szárazulattá vált, majd a jégkori elöntéskor kihalt. Azonban amikor kb. 20 ezer évvel később ismét szárazföld lett az atoll környezete, a madár ismét megjelent és ismét elveszítette röpképességét. Ritkaság, hogy ugyanazzal a madárfajjal kétszer lejátszódjon ugyanaz az esemény, ám a sziget védett környezete ezt váltotta ki!

Az Aldabra-atoll területén hét különböző típusú vizes élőhely található, no és mangrove-erdők, amelyek számos fajnak nyújtanak védelmet, szaporodási lehetőséget. Az aldabrai óriásteknősből az atoll területén mintegy 100 ezer példány élhet. Néhányukat áttelepítették Madagaszkárra – ott is élt óriásteknős, ám kb. 600 éve az utolsót is megették a lakosok. Az áttelepítéssel azt szeretnék elérni, hogy a teknős, mint ökoszisztéma-mérnök segítsen helyreállítani a szintén emberi hatásra eltűnt erdőket, és legeléssel megakadályozza a bozóttüzeket.

Az Aldabra-atollról a felvételt a Landsat-9 műhold készítette, 2022. június 24-én.