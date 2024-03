Egyre korábban érkezik a kiscicaszezon

Évente cicák és kiskutyák milliói születnek meg feleslegesen, szenvedésre ítélve csak azért, mert még mindig vannak gazdátlan vagy ivarosan kijárós állatok. Ha mindenki felelős állattartóként gondoskodna az állata ivartalanításáról, akkor ez a probléma se létezhetne ekkora léptékben. A Scientific American a tavaszi kiscicaözön idejének kitolódásáról számolt be.

Az állatmentők számára rettegett időszak a kiscicaszezon, amikor minden bokor alatt pár napos vagy hetes kiscicák szenvednek a bolháktól, macskanáthától vagy más betegségtől. A tavaszi-kora nyári időszakban beköszöntő ellési szezon során hirtelen sokszorosára nő az igény az állatmentők munkájára. Úgy tűnik azonban, az állatmenhelyek tapasztalatai alapján, hogy az időjárással is összefüggő termékenységi időszak egyre hosszabb: korábban kezdődik és tovább tart. Egyes szakemberek szerint ez a klímaváltozáshoz köthető átalakulás lehet, az enyhébb telek és a korábban kezdődő tavasz idézheti elő a macskák tüzelési időszakának előbbre tolódását.

Egy észak-kaliforniai menhely ivartalanítási akciót tartott februárban, amikor szokatlan és ijesztő módon azt tapasztalták, hogy a nőstények fele már ekkor vemhes volt… „Egyre hamarabb kezdődik, és egyre tovább tart” – mondta el Ann Dunn, a menhely igazgatója.

A nőstény macskák tüzelése során hormonális és viselkedési változások zajlanak, erre az év során számtalan alkalommal sor kerül, és egy-egy ilyen ciklus akár 2 hétig tarthat. Azonban a kiscicák születésének gyakorisága április és október közti időszakban nő meg. Az jó ideje biztos, hogy a tüzeléshez a nappalok hosszának növekedése vezet el, azonban azt még nem egészen értjük, hogy miféle kapcsolat van a hőmérséklet emelkedése és a kiscicaszezon között. Az egyik elképzelés szerint az enyhébb telek során kevesebb kihívás vár a cicákra, így jobb testi állapotban várhatják a tavaszt, ezzel pedig hamarabb felkészülhet a szervezetük a szaporodásra. Christopher Lepczyk, az Auburn Egyetem kutatója, aki a kijárós és kivadult macskák helyzetének elismert kutatója, elmondta: „Egy állat se fog szaporodni akkor, ha a túlélés is kérdéses.” Az is lehet, hogy a kinti életmódú macskák zsákmányállatai szaporodnak el a melegebb téli időjárás miatt, és ez hozza magával a macskák korábbi szaporodási ciklusát. No és a fiatal cicák is könnyebben túlélik az enyhe teleket. „Amellett érvelnék, hogy igenis van jelentősége a hőmérsékletnek” – tette hozzá a kutató.

Mások véleménye pedig az, hogy egyszerűen csak azt eredményezi a jobb idő, hogy hamarabb kimozdulnak az emberek otthonról, emiatt előbb észreveszik és menhelyre viszik a kiscicákat.

Mindegy azonban, hogy mi az oka a korábbi kiscicaszezonnak, az bizonyos, hogy a szabadon kószáló macskák nemcsak a menhelyek számára jelentenek súlyos kihívást. A macska csúcsragadozó, és igencsak károsítja az élővilágot, az életközösséget ott, ahol jár. A macskák ivartalanításával és a felelős állattartással e probléma igen jelentős részét kiküszöbölhetnénk. Egészen egyszerűen ma már nincs olyan érv, ami az ivartalanítás ellen szólhatna.