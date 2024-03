Rakoncátlan makákók Thaiföldön

Az utóbbi időben ugyanis aggodalmat váltott ki a lakosság körében a makákók egyre agresszívebb viselkedése. Megszaporodtak az olyan incidensek, amikor a majmok akár sérüléseket is okoztak az embereknek.

A média több olyan esetről számolt be a helybeliek közlésére hivatkozva, hogy a majmok hirtelen támadtak emberekre, és különböző dolgokat csórnak el tőlük.

„Előfordult, hogy diákok mobiltelefonját lopták el a majmok” – mesélte el egy Lop Buriban élő szabó, hozzátéve, hogy hiába próbált meg utánuk szaladni, semmit sem tehetett, mert a majmok pillanatok alatt fenn teremtek egy magas épületen.

A majmokra állított rendőrök 2024 március utolsó hetétől járőröznek a forgalmas régiókban.

A Bangkok Post című helyi napilap cikke szerint a különleges rendőri egységet a helyi rendőrfőnök utasítására állították fel. Az egység tagjait csúzlival szerelték fel, hogy távol tudják tartani a majmokat.

A visszajelzések szerint ez a módszer jobban beválik, mint a korábbi, amikor nyugtatólövedékkel próbálták elkábítani a makákókat. A nyugtató ugyanis csak pár perc múlva hatott, és a majmok közben még fel tudtak mászni a házak tetejére, megúszva a befogást.

A város utcáira csalival ellátott ketreceket is kihelyeztek, amelyekkel néhány nap alatt 20 majmot tudtak befogni.

Az elfogott állatokat először állatklinikán vizsgálják meg, későbbi sorsukról azonban még nem döntöttek. A hatóságok olyan hosszú távú megoldásban gondolkodnak, mint például az állatkerti elhelyezés.

Lop Buri tartomány azonos nevű fővárosa mintegy 140 kilométerre fekszik Bangkoktól. A tartományban egy 2023-as felmérés szerint több mint 5700 makákó él. Thaiföldön védett állatnak számítanak a majmok.