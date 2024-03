Apró orchideához apró beporzó jár

Egy egészen aprócska japán orchideafaj, az Oberonia japonica önmagában fantasztikus kis növény, fákon vagy sziklákon élő, és a 2,5-5 centi hosszú füzérekben nyíló virágai nagyjából 1-2 milliméteresek. Ahhoz tehát, hogy teljességében megszemlélhessük, mindenképp nagyítóra lesz szükségünk. Az élőhelye a Távol-kelet: Kína, Korea, Japán, Taivan, és pár környező sziget hegyvidéki területein található.

A Tokiói Egyetem kutatói felfedezték, hogy ennek a mütyüri virágnak a milyen rovarok a beporzói: most először találtak orchideát beporzó gubacsszúnyogokat (Cecidomyiidae). Az orchideák családja ezzel a 11. növénycsalád, amelyről kiderült, hogy a gubacsszúnyog segíti a szaporodásukat – csokirajongóknak: a kakaót is gubacsszúnyog porozza be.

A gubacsszúnyog egészen aprócska rovar, amely onnan kapta a nevét, hogy utódai növényi szárakban, leveleken, vagy más részekben fejlődve picike gubacsokat képeznek. Ezek ugyan időnként visszafogják a növény fejlődését, különösen akkor, ha elszaporodnak, mivel az ember a nagyüzemi mezőgazdaság révén tálcán kínálja nekik a tápnövényeiket. Mindemellett vannak olyan gubacsszúnyog fajok is, amelyek lárvái levéltetveket esznek. Közel 7000 gubacsszúnyog fajt ismerünk, de mivel egészen picike állatokról van szó, rendkívül nagy az esélye, hogy sokszor ennyi lehet még, akár az egymilliót is elérheti a fajok száma.

A gubacsszúnyog hímek csoportja, amely a nőstények előtt így mutatja meg magát a párválasztáskor. Az aprócska rovarok pókháló selyemszálába kapaszkodva függenek. Forrás: Katja Schulz CC BY 2.0

Az orchideák rendkívül változatos és gazdag család, és a sokféleségük abban is megnyilvánul, hogy mennyire sokfélék a beporzóik. Azonban csupán nagyjából az orchideafajok tizede esetében van elképzelésünk a beporzókról. A japán kutatók emiatt is derítették ki, hogy vajon a szépséges apróságnak miféle állat szállítja a virágporát. Ehhez mintegy ezer virágfüzért szemléltek meg és vizsgáltak át 2022 májusában. Nemcsak azt mérték fel, hogy miféle rovarok látogatják az orchideafaj virágait, hanem azt is feljegyezték, hogy melyek szállították annak pollenjét. (Sok orchidea a virágporát ragacsos kis csomócskákban tapasztja a beporzóik testére, ami egészen jól látható.)

Az orchidea virágzata gubacsszúnyogokkal, amelyek fejére tapadt a virágport tartalmazó csomócska. Forrás: University of Tokyo /Sunakawa et al

A megfigyelt gubacsszúnyogok virágról virágra jártak a kis orchidea füzérein, és harmaduk fejére tapadva látszott is a pollencsomag. Mivel a virágok bibéin is gyakori volt a már odaszállított pollencsomag, így sikeresnek is tűnik a mütyüri rovarok munkája. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy egyforma küllemű nőstények voltak az Oberonia japonica beporzói. Az egyelőre nem világos, mi vonzza őket a virágokra, így a kutatók szeretnék majd ezt is feltárni. A kutatók jellegzetes, de gyenge illatot éreztek a virágfüzérek közelében, így talán e módon csábít a növény. Úgy látták, hogy a kis rovarok a szájszervüket rendre a virágok mélyére nyomták, de sajnos nektárt nem sikerült kimutatni a virágokból.

Egy-egy füzéren száz virág is lehet, azok azonban egyenként alig 2 milliméteresek. Forrás: University of Tokyo /Sunakawa et al

Mivel vannak még Ázsiában e virághoz hasonló életmódú és méretű fajok, jó esélye van annak is, hogy más orchideáknak is gubacsszúnyog lehet még a beporzója. Ezt a feltételezést erősíti az is, hogy az Oberonia nemzetségbe tartozó orchideák virága olyan színvilágú, amelyről ismert, hogy a gubacsszúnyog számára vonzó, más növénycsaládok esetében.

A gubacsszúnyog a rátapadt pollencsomókkal (fehér nyilak), a virágban lévő csomót sárga nyíl jelzi. Forrás: Ecology

Egy olyan érdekes elképzelés is felmerült, hogy esetleg a gubacsszúnyog hímeket utánozzák az efféle küllemű és színű virágok. E rovarok különös módszerrel keresnek párt. Leginkább madarak köréből ismert az úgynevezett lek viselkedés (pl. a túzokra is jellemző), amikor a hímek csoportosan megmutatják magukat és a nőstény így választ, a csoportot megszemlélve. A gubacsszúnyog hasonló viselkedést mutat – a japán kutatókban felmerült, hogy az orchidea virágai talán a hímek színét utánozzák, a sok virág a füzérben pedig a lek csoportját szimbolizálja.

A különleges felfedezésből tehát további izgalmas kutatni és felfedezni valók születtek.