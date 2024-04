A lakosság segítségét kérik a rovarászok

A krumpli, és vele a rendkívüli károkat okozni képes falánk burgonyabogár is Amerikából érkeztek hozzánk, a bogárra először Héderváron bukkantak rá 1947-ben. Bár a vegyszeres védekezés egy ideig bevált ellne, ma már tudjuk, mekkora károkkal járt például a DDT használata. Épp ezért a biológiai védekezés is felmerült.

A hédervári krumplibogár-szobor. Forrás: Önök küldték / Kertész József

A krumplibogár vérmes ragadozója a Perillus bioculatus nevű, szintén amerikai címerespoloska, amelyet ugyan az 1950-60-as években a biológiai védekezés képviselőjeként nem sikerült meghonosítani, ám évtizedekkel később mégis megjelent. Valószínűleg az akkori betelepítésekből valahogy mégis képes volt néhány kis közössége fennmaradni a délebbi, mediterrán területeken, ahonnan azután, feltehetően a klímaváltozás hatására elkezdett észak felé terjedni.

Ma már nemcsak néhány balkáni országban ismert a jelenléte, hanem hazánkban is, ezért a jövevény és jelenlétének hatásainak jobb megismerése céljából a szakemberek szeretnék a lakosság segítségét kérni.

Dr. Kóbor Péter, a Hun-Ren ATK Növényvédelmi Intézete rovarász kutatója elmondta, hogy a faj már most aktív, így érdemes nyitott szemmel járni. A kimondottan szép poloska fekete alapszíne és élénk vörös (néha fehéres, rózsaszínű vagy narancsos) mintázata jellegzetes, mással össze nem téveszthető.

A színek mások, de a mintázat azonos. Forrás: inaturalist

A kifejlett állatka egy feltűnő, Y alakú (szemből nézve viszont az űrsiklóra hasonlító) jelet visel a háta közepén, a növendék egyedeken azonban ez még nem látható. Érdekesség, hogy a pirosas-sárgás színét az elfogyasztott krumplibogár lárvákból eredő karotinnak köszönheti, a kifejlett poloska életében akár 200 krumplibogár lárvát is felfalhat.

Az állatka nem túl nagy, nagyjából 1 centisre nő, a nőstények egy hajszállal nagyobbak. Forrás: inaturalist

A poloskát kora tavasztól akár novemberig is megfigyelhetjük, de a kutató hozzátette, a legtöbbel augusztus és október között találkozhatunk. A kifejlett egyedek telelnek át és válnak aktívvá tavasszal.

Dr. Kóbor Péter felkérésében a fajjal kapcsolatos észleléseket, megfigyeléseket a lakosságtól érkező információkat a hemiptera@atk.hun-ren.hu e-mail-címre várják, ha sikerült befogni egy példányt, akkor azt is e címen jelezzék először. „A közölt adatok közt kérjük, hogy minden esetben szerepeljen a megfigyelés pontos helye, időpontja, illetve egy fotó a megfigyelt állat(ok)ról. Külön érdekes, ha táplálkozás közben sikerül elkapni. Továbbá szeretnénk példányokat is begyűjteni az ország minden részéből a faj inváziótörténetét célzó molekuláris biológiai vizsgálatok céljából. Minden segítséget előre is köszönünk!”

Az állat fő tápláléka ugyan a krumplibogár lárvája, ezzel hatalmas szolgálatot tesz nekünk, azonban ismert, hogy más levélbogarakat is elfogyaszt. A fő kérdés, amit tisztázni kellene ahhoz, hogy megértsük: örülhetünk-e a ragadozó poloska jelenlétének.

Parlagfű-olajosbogár (Ophraella communa), az allergiások kedvenc bogara. Az apró bogár képes úgy lerágni a parlagfű hajtásait, hogy a virágpor-termelés több mint 80 százalékkal csökken. Forrás: inaturalist

Különösen az a fontos kérdés, hogy a szintén amerikai eredetű jövevényfaj, és hazánkban is már megjelent parlagfű-olajosbogár (Ophraella communa) , valamint a szintén parlagfüvet fogyasztó levélbogár, a közelben már megjelent Zygogramma suturalis életére milyen hatással lehet a ragadozó poloska.

Szintén a parlagfűvel táplálkozik ez az elegáns kis levélbogár, a Zygogramma suturalis. Bár a jelenlétét még nem észlelték itthon, de a közelünkbe már eljutott, így várható, hogy előbb-utóbb megérkezik ő is. Forrás: inatoralist

Emellett a szakemberek szeretnék megismerni a ragadozó poloskafaj hazai elterjedését, életmódját, aktivitási és szaporodási időszakait, és persze azt, hogy miféle szerep juthat neki a hazai élővilágban.

