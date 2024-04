Már 991 tonna halászhálótól és szeméttől tisztították meg a tengereket

Újabb lépést tett egy fenntarthatóbb jövő megvalósítása felé a Healthy Seas szervezet. Az egészségesebb tengerek és élővilág megteremtéséért küzdő közösségnek 86,5 tonna hulladékot sikerült eltávolítania a természetes vizeinkből 2023-ban. Ezek nagy része úgynevezett szellemháló, amelyek olyan sérült vagy illegális tevékenységre használt eszközök, amiket akarva-akaratlanul hagynak hátra tulajdonosaik. A szinte láthatatlannak tűnő hálók ezután egyfajta „szellemként” folytatják útjukat a vízben, miközben tengeri állatok millióit pusztítják el, visszafordíthatatlan károkat okozva az élővilágban. Nem mellesleg mikroműanyaggal szennyezik vizeinket, amik a különböző élelmiszerekkel együtt bekerülnek az emberi szervezetbe.

„A Healthy Seas nemzetközi nonprofit szervezet a 2013-as megalakulása óta összesen 991 tonna halászhálót és egyéb tengeri hulladékot távolított el a vizekből. Ez a Föld legnagyobb állatában mérve megfelel 6,4 kék bálna, vagy 225 kardszárnyú delfin, más néven gyilkos bálna tömegének. Emellett megszilárdítottuk a jelenlétünket néhány Európán kívüli kulcsfontosságú régióban, nevezetesen Ázsiában és az Egyesült Államokban, ami meghatározó lépést jelent a globális tengervédelmi erőfeszítésekben. Fontos eredmény, hogy a korábbi évekhez képest mára mintegy négyszer annyi gyermek és felnőtt vesz részt az oktatási kezdeményezésekben, amivel a Healthy Seas azt az elkötelezettségét is hangsúlyozza, hogy a következő generáció környezetvédői képessé váljanak a környezetük védelemére” – írja a Healthy Seas 2023-as tevékenységi jelentése (2023 Activity Report), amely jelentős eredményeket és ambiciózus terveket mutat be.

A szellemhálók globális problémát jelentenek, hiszen veszélyeztetik a tengeri élővilágot, mert csapdába ejtenek mindent, ami az útjukba kerül. Forrás: Nikos Vardakas/Ghost Diving

Az alapítvány fáradhatatlan elkötelezettségével és együttműködésével továbbra is vezető szerepet tölt be az óceánjaink megőrzésére és a tengeri hulladék elleni küzdelemre irányuló erőfeszítésekben. A Healthy Seas ma már több helyszínen eltávolítja az óceánból az elhagyott halászhálókat és tengeri hulladékot. A Kaliforniában, Hongkongban és Dél-Koreában végzett, figyelemre méltó erőfeszítések rávilágítanak a szervezet elkötelezettségére a tengeri ökoszisztémák megőrzése iránt. Összesen 550 önkéntes búvár 257 merülési nap hozzájárulásával távolították el a tengerekből a szellemhalászathoz kapcsolódó eszközöket. Eközben az oktatási kezdeményezések példátlan növekedése révén világszerte közel 15 ezer embert vontak be a tengeri hulladékkal, az éghajlatváltozással, a körforgásos gazdasággal és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos tudatosság növelésére összpontosító együttműködési programokba.

„Tíz évvel ezelőtt úttörő szerepet játszottunk a szellemhálók és a tengeri szemét elleni küzdelemben. Ma továbbra is vezető szerepet töltünk be a fantasztikus nemzetközi partnereinknek köszönhetően, akik összekötik a világ különböző részein a különféle iparágakat és a tengeri szemetet a körforgásos gazdasággal, valamint a nyilvánossággal. Folyamatosan további partnereket találunk, akik szívesen csatlakoznak hozzánk az óceánjaink megőrzése érdekében, valamint a tengeri hulladék elleni küzdelem során végzett küldetésünkhöz” – hangsúlyozta Mikos Veronika, a Healthy Seas alapítványának igazgatója.

A szellemhálókba halak, tengeri teknősök, delfinek, cápák, fókák és még sok más állat is belegabalyodhat, ám gyakran képtelenek kikeveredni belőle. Forrás: Kian Farin/Ghost Diving USA

A Healthy Seas küldetésének a megelőzés az egyik sarokköve, ami a tengeri hulladékok kiváltó okainak kezelésének fontosságát hangsúlyozza. A körforgásos gazdaság elvein és az iparági érdekeltekkel való partnerségeken keresztül az alapítvány a felelős hulladékgazdálkodás és a fenntartható termékválasztás mellett kampányol, miközben arra törekszik, hogy „elzárja a csapot” a tengerszennyezés előtt.

A szervezet a 2023-ban elért eredményeire reflektálva újszerű terveket is bejelentett: az idei év fontos küldetésének tartják a nyílt tengeren található, történelmi víz alatti helyszínek feltárását, illetve az úgynevezett szellemfarmok égető problémájának kezelését. Ezek olyan, korábbi halászati telephelyeket jelentenek, amelyeket valamilyen okból felszámoltak, majd a hálókat és tenyésztőhelyeket a víz alá süllyesztették.