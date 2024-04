Nem halljuk a békák sikolyát

A São Paulói Kutatási Alapítvány (FAPESP) kutatóinak most először sikerült arról beszámolniuk, hogy egy dél-amerikai kétéltű ultrahangot képes kiadni. A béka a ragadozói számára rendkívül fülsértő hangokkal igyekszik magát megvédelmezni.

A békák lehetséges ragadozói, mint a denevérek, a rágcsálók vagy a kistermetű majmok is jól hallják az ultrahangokat, és maguk is képesek ezek kibocsátására. A kutatók elsődleges elmélete az, hogy a béka valószínűleg ezek valamelyikének kiált, illetve talán így igyekszik a lehető legtöbb ragadozót elriasztani. A másik elmélet az, hogy az ultrahangon sikoltozással egy másik, olyan állatot szeretne a helyszínre csábítani, ami a békára veszélyt jelentő ragadozó ellensége.

A különös hangokra egy, az avarban lakó 3-6 centis faj, a Haddadus binotatus képes, amely kizárólag az Atlanti-esőerdőben él. Sikoltozás közben olyan mozdulatokat tesz az állat, mint amilyeneket a ragadozókkal szembeni védekezés során szoktak a békák: teste elülső felét felemeli, majd hatalmasra tátja a száját, végül hátraveti a fejét. Ezt követően félig becsukja a száját, majd kiadja a jellegzetes sikolyát. E hang nagy frekvenciatartományt ölel át, a számunkra is hallhatótól az ultrahangig terjed. A kutatóknak két alkalommal is sikerült felvenniük a hangját, majd speciális hangelemző szoftverrel vizsgálták meg.

A szakemberek feltételezik, hogy a világ leggazdagabb békafaunájával rendelkező Brazília más ultrahangot kibocsátó fajokat is rejthet még. Hasonló viselkedést egy másik állatnál is tapasztaltak, azonban annak a hangját nem olyan eszközzel rögzítették, amely érzékeny az ultrahangra, így egyelőre nem derült ki, hogy az is e magas frekvenciákon kiabál-e. Azonban hasonló méretű, életmódú és élőhelyű állatkákról van szó, így valószínűleg azonosak a ragadozóik is, így pedig logikus volna, hogy hasonló módon védekezzenek ellenük. A további feladat az lesz, hogy megvizsgálják, vajon a valószínűsített ragadozók miként reagálnak a béka ultranhangú sikolyára.

Ázsiában 3 békafajról ismert, hogy ultrahangon kommunikálnak – azaz ezen állatok az egymás közti beszélgetésre használják a magas hangtartományt, nem a ragadozók ellen.