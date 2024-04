Ingyen kecskét osztanak egy olasz szigeten

A Szicíliától kissé északra található Alicudi szigetén – ahogy oly sok más szigeten a világon – kissé túlszaporodtak a kecskék. A mindössze 5,2 négyzetkilométernyi vulkáni szigetecskén 600 kecske honos, vagyis minden lakosra (120 van) 5 kecske jutna, ha gazdás állatok lennének. A helyi populáció azonban kivadult – ahogy oly sok más szigeten.

A kecskék, míg a létszámuk alacsonyabb volt, megelégedtek a meredek sziklaormokon növekvő legelni valóval, a felduzzadt állomány viszont már a lakosok szerény kertjeit is veszélyezteti. Az állatok nemcsak lelegelték az emberek ültette növényeket, hanem ledöntötték a kisebb kőfalakat, sőt, volt, hogy a házakba is bementek – számolt be a The Guardian.

Ekkor ötlött fel a sziget vezetőiben, hogy elajándékozzák a kecskeállományt – az irtásuk valamiért szóba se jöhetett.

„Bárki igényelhet kecskét, nem feltétel, hogy farmer legyen, és mennyiségi megkötés sincs” – mondta el Riccardo Gullo, a sziget polgármestere. Egy sajtkészítő például már jelezte Vulcano szigetéről, hogy több példányt is szeretne elvinni.

A kecskéket mintegy 20 éve hurcolták be a szigetre, valaki tenyészteni szerette volna őket, azonban a tervekből semmi sem lett, az állatok pedig magukra maradtak. Mivel igen alkalmazkodóak, ezért feltalálták magukat, és alaposan elszaporodtak.

Egyes helyiek szerint bár szép kezdeményezés e humánus módszert követni a kecskék számának csökkentésére, valószínűleg nem lesz célravezető. A szigeten nincsenek autók, csak gyalog vagy szamáron, öszvéren lehet közlekedni, az utak jó része igen meredek és lépcsős. A befogott kecskéket ezeken kellene valahogy levinni a kikötőbe, hogy elszállítsák. Megoldás lehet a helikopter még, de az értelemszerűen túl drága a szállításra. Nem szabad elfeledni, hogy ezek kivadult állatok, vagyis a befogásuk után sem lehet őket csak úgy vezetőszáron levezetni a hegyről.

Alicudi látványa a levegőből, déli irányból. Nem lesz könnyű dolga annak, aki itt akar kecskéket fogni! Forrás: Wikimedia Commons

Nagy a valószínűsége, hogy a sziget nevét most ismertté tevő kecskeakció vége az lesz, ami másutt is: fogadni kell valakit, aki hatékonyabb módszerrel csökkenti az állományt. A kivadult kecskék a világ rengeteg szigetét tették már tönkre, itt a lakosságot is zavarják, így talán nem kell sok évtizedet várni arra, hogy visszaállítsák az eredeti állapotot.

Alucidi az UNESCO Világörökség védelme alá tartozó Aeoli-szigetcsoport tagja vulkáni tájának, geológiájának köszönhetően.