A madarak is képesek lerészegedni

Az alkoholizmus hatalmas egészségügyi kihívást jelent napjainkban, de tudjuk, hogy alkoholt – erjedő táplálékok formájában – nemcsak az emberek, hanem például denevérek is fogyasztanak. Egy connecticuti vadvédelmi központ a közelmúltban két mentett madár történetét mutatta be, az állatoknak szintén az alkohol okozott gondot – írja a USA Today.

Az eset is bizonyítja, hogy bizonyos, az ember közelében élő fajokat könnyedén veszélybe sodorhatunk, ha nem vagyunk elég körültekintőek.

Az A Place Called Hope nevű rehabilitáló szervezet közösségi oldalán számolt be az esetről. A szakértőket két, látszólag haldokló hollókeselyűhöz riasztották, az állatok furcsán viselkedtek, képtelenek voltak egyensúlyozni, folyton összeroskadtak.

A vizsgálatokból utóbb kiderült, hogy a madarak túl részegek voltak a repüléshez. A keselyűket egy olyan utcában találták meg, ahol több bár és étterem is működik, úgy tűnik, hogy az állatok egy olyan kukából ettek, amelyben erjedt, súlyos mérgezést okozó hulladékok is voltak.

Szerencsére bőséges folyadékbevitellel, táplálással, illetve pihentetéssel sikerült kezelni a párost, és a másnaposságot is kiheverték. Két nap után szabadon engedték őket, a közzétett videón a példányok teljesen egészségesnek tűnnek.

Az A Place Called Hope felhívta a lakosság figyelmét, hogy legyenek óvatosak a hulladékok kidobásakor, hiszen a kukába kerülő koktélgyümölcsök a vadon élő állatokat is megmérgezhetik, ha a tárolót nem zárják le megfelelően. Bár az Egyesült Államoktól Chiléig őshonos hollókeselyűk hazánkban nem fordulnak elő, itthon is élnek olyan állatok, amelyekre potenciálisan veszélyt jelenthetnek szemeteink, ezért a nonprofit szervezet tanácsát nekünk is érdemes megfogadnunk.