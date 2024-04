Csalfa cinegék és sikeres apák

A madarak párkapcsolatai gyakran jóval kevésbé romantikusak, mint azt mi emberek beállítjuk, meglepően gyakori, hogy egy közösen fészket építő és fiókát nevelő pár esetében az apuka nem az, aki beszáll a munkába, etetésbe. A tapasztalatok szerint ebben a fiatal hímek nem túl ügyesek, ám az okok eddig ismeretlenek voltak.

Egy új, a német Max Planck Intézet által végzett kutatásban az derült ki, hogy az egyéves hím kékcinegék akkor válhatnak sikeresebb apákká a „házasságon kívüli” kapcsolataikban, ha nincsenek jelen a közösségben idősebb hím cinegék. Ez azt is jelenti, hogy a fiatal hímek nem a tapasztalatlanságuk vagy kevésbé vonzó voltuk miatt csábíthatnak el kevesebb kikapós cinegemenyecskét, hanem azért, mert azokat az idősebb hímek már lecsapták azokat a kezükről.

A német kutatók egy hosszú távú megfigyelőprogramot végeztek Németország déli részében, Landsberg am Lech közelében. A 16 éves program utolsó évében az egyévesnél idősebb hímeket egyszerűen begyűjtötték és távolabbra (a cinegék számára szintén remek fészkelőhelyre) áttelepítették innen. Ennek eredményeként a vizsgálati területen szinte kizárólag az egyéves hímek maradtak csak helyben.

Míg a korábbi évek során az egyéves hímek átlag 13 százaléka volt sikeres csábító a „házasságon kívüli” apaságot illetően, addig az új helyzetben 33 százalékuknak voltak fiókái a saját fészkén túl másokéban is. Eközben az ilyen, „házasságon kívül” született fiókák száma is ugyanannyi volt az egész közösségen belül. Vagyis kiderült, hogy az egyéves hímek is igen sikeres apák lehetnek, ha nincs jelen az idősebb konkurencia.

Egyébként a megfigyelések alapján a cinegék a leggyakrabban a közvetlen közelükben fészkelő másik cinegékkel „léptek félre”.