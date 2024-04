Megszületett a 250. kaliforniai kondor fióka

1982-ben csupán 22 kaliforniai kondorkeselyű (Gymnogyps californianus) élt, nem sok esély volt tehát arra, hogy fennmaradjon ez az ikonikus faj. A San Diegó-i Állatkert Vadvédelmi Szövetsége azonban felkarolta a madarakat, és igen sikeres szaporító programba kezdett: mára több mint 560 egyedet számlál a faj. A most világra jött fióka apja Xol-Xol (ejtsd: Hol-Hol) a szaporító program kezdetén, 1982-ben legelsőként érkezett egyed volt.

A kikelése előtt a tojást megfigyelésre inkubátorba helyezték. Mivel úgy tűnt, a fióka nem megfelelő állásban lehet a tojáson belül, ezért CT-vizsgálatot végeztek rajta, szerencsére az aggodalmakat cáfolta az elemzés. A tojást kikelésére visszavitték a szülei fészkére, ahol meg is látta a napvilágot, és a szülők odaadóan gondoskodnak róla. A kicsi az Emaay nevet kapta, ami egy helyi indián nyelven annyit tesz: égbolt.

Egg-citing news for California condor conservation 🥚San Diego Zoo Wildlife Alliance recently welcomed the 250th California condor chick to hatch at the Safari Park, one shell of an accomplishment for the species recovery program. pic.twitter.com/bQLhBXOhBR

