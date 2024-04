Egy közönséges féreg titkos fegyverrel

Az 1500-as években sem cselekedtek másként az emberek. Norvégia partjainál hatalmas, 40 könyök (kb. 18m) hosszú, de vékony, szürkéskék színű férget találtak. És mi mást tettek volna vele, minthogy kézbe vették. Olaus Magnus svéd érsek feljegyzése szerint az állat békés volt, de az ember ujjai bedagadtak a féreggel való érintkezéstől (Magnus, 1555; 1986, Cedhagen és Sundberg)



A videó kivételesen nem félrevezető tartalom, egy valós élőlényt mutat be. Egészen pontosan egy zsinórférget (Nemertea). A kilőtt háló szerű valami pedig a zsinórféreg ormánya.

Közel 1300 zsinórféreg fajt ismer a tudomány melyek 280 genusba sorolhatók be, de ebből csak 5 genus rendelkezik olyan furcsa elágazó, hálószerű ormánnyal amelyik a videón látható (Hookabe et al., 2021).

Természetesen a norvég hajósok az 1500-as években nem a videón látható fajjal találkoztak, de a leírás valószínűleg az első a világon, ami említést tesz a zsinórférgek mérgező természetéről.

De miért rendelkeznek méreganyagokkal a zsinórférgek?

Valószínűleg a támadóik elleni védekezéshez jó szolgálatot tesznek a nikotinszerű vegyületek, sőt bizonyos fajok tetrodotoxint is tartalmaznak (Ezt a mérget használja a kékgyűrűs polip is). Vannak olyan fajok, melyek testét is mérgező védőréteg borítja. A zsinórférgek döntő többsége ragadozó, és valójában zsákmányaik elejtéséhez használják ezeket az anyagokat, a mérget a kiölthető ormányukon keresztül juttatják áldozatukba.

Azokat a zsinórférgeket, melyek a mérget az ormányban elhelyezkedő szuronnyal/szuronyokkal juttatják a zsákmányukba, régebben szuronyos zsinórférgeknek nevezték (Enopla). A szuronynélkülieket pedig árvazsinórférgeknek (Anopla) hívták.

A szuronnyal rendelkező és a szurony nélküli zsinórféreg csoportok testfelépítése. Az ormány nyugalmi állapotban visszahúzott állapotban található az állat testében. A szurony bakarikázással jelölve. Forrás: Göransson et al., 2019

Az árva zsinórférgeket sem kell azonban sajnálni, hogy szurony nélkül maradtak. Közéjük tartoznak bolygónk leghosszabb élőlényei. Az óriás zsinórféreg akár 50 méteresre is megnőhet (Lineus longissimus).

A kora újkori források tehát cseppet sem túloztak a közel 18 méter hosszú féreggel kapcsolatban, hisz nála akár kétszer hosszabbat is találhattak volna.

A videón látható élőlény pedig valós és az alábbi 5 genusa valamelyikébe tartozhat: Gorgonorhynchus, Panorhynchus, Polydendrorhynchus, Polybrachiorhynchus, Oligodendrorhynchu.

Írta: Becz Álmos, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Lendület Folyóvízi Ökológia Kutatócsoport

Források:

Göransson, U., Jacobsson, E., Strand, M., Andersson, H.,S. 2019. The Toxins of Nemertean Worms. Toxins, 11, 120. https://doi.org/10.3390/toxins11020120

Hookabe N., Xu C.-M., Tsuyuki A., Jimi N., Sun S.-C., Kajihara H. 2021. A new nemertean with a branched proboscis, Gorgonorhynchus citrinus sp. nov. (Nem- ertea: Pilidiophora), with molecular systematics of the genus// Invert. Syst. Vol.35. P.350–359.

Magnus, O., 1555. Historia de Gentibus Septentrionalibus. https://www.biodiversitylibrary.org/item/131048#page/565/mode/1up

Cedhagen, T., Sundberg, P., 1986. A previously unrecognized report of a nemertean in the literature. Archives of Natural History. 13 (1): 7-8