Fedezd fel Thermen & Vulkanlandot és a Murau régiót (X)

A kerékpártúrák és tematikus túraútvonalak több mint 6000 kilométeren át húzódnak, és az élményekre vágyó kirándulókat a táj szépségének felfedezésére hívogatják. Útközben be lehet térni megpihenni egy-egy hangulatos helyre. A várak, kastélyok és történelmi városok történetei hallatán felragyog a szemünk.

Találkozás a kulináris élvezetekkel

A Vulkánvidék 66-os útja a régió kincseihez vezet: Itt készül a csábító Zotter csokoládé és a finom Vulcano sonka. A hangulatos vendéglőkben, tájjellegű borozókban és díjnyertes éttermekben spárga, torma és bodza kényezteti az ízlelőbimbókat. A borkedvelők előtt a bortermelők és a borszaküzletek végtelen választéka tárul fel. Beleértve egy rusztikus fatálon érkező tipikus uzsonnát.

Wellness élmények

Forrás: TV Thermen Vulkanland Harald Eisenberger

A tavak és a szabadtéri strandfürdők felfrissülést ígérnek a forró napokon. A kikapcsolódás azonban a hat termálfürdőben is garantált: A Bad Radkersburg-i termálfürdő park, a Bad Gleichenberg-i „nyugalom” termálfürdő, a Loipersdorf-i termálfürdős üdülőhely, a Bad Blumau-i Rogner fürdő, a Bad Waltersdorf-i termál gyógyfürdő és a H2O termálfürdős üdülőhely és hotel szórakoztató és pihentető fürdőzést kínálnak.

Ez egyszerűen túl szép ahhoz, hogy kihagyja az ember!

Muraui élményrégió

Amikor a lelassítás találkozik az élményekkel

Festői, zöldellő hegyi tájak és kéklő természetes tavak egy egyedülálló természeti paradicsomban.

Forrás: Region Murau / Rene Hochegger

Itt, Ausztria közepén, a Tauern-hegység déli oldalán, 700 és 2800 méter közötti magasságban a hegyekben, minden korosztály túrázóira egyedülálló természeti élmények várnak. Akár gyalogosan, akár a nyári felvonókkal, akár sportosan jutunk fel a lélegzetelállító hegycsúcsokra: a Muraui régió hegyei felejthetetlen túranapokat kínálnak. A stájerországi Muraui régióban a vendégek nyolc különleges, érintetlen hegyet fedezhetnek fel a bércek világában. 40 kristálytiszta, természetes tó és lenyűgöző vízesések biztosítják a felfrissülést. Az idilli völgyekben buja zöldben ragyognak az erdők és a tájak.

Forrás: TV -Murau c TomLamm

Aktív sportolás

A túrázás mellett a régió számos más lehetőséget is kínál az aktív időtöltésre. Akár kerékpárral, akár elektromos biciklivel vagy mountain bike-kal, a Muraui régió kiváló célpontja az élvezetes és sportos kerekezésnek. Két golfpályán is lehet fejleszteni a hendikepünket, továbbá úszás, horgászat, lovaglás és sok más nagyszerű szabadidős tevékenység is kínálkozik a nyaralás alatt. A sporttevékenységek palettája ugyanolyan széles körű, mint a kiránduló célpontok, a kultúra, a konyhaművészeti- és a szórakozási lehetőségek kínálata.

