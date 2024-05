A természet szemetesei több megbecsülést érdemelnének

Egy újonnan, a Biological Reviews folyóiratban közzétett tanulmányban arról számoltak be spanyol kutatók, hogy miféle szerepük is van a dögevőknek, különösen a vizes élőhelyek lakóinak.

Az elpusztult élőlények maradványai tápanyagokat hordoznak magukban, amelyek újraelosztásáért a dögevők igen nagy mértékben felelősek, ők teszik lehetővé, hogy ezek az anyagok visszakerüljenek a természet körforgásába. A vizes élőhelyeken ráadásul a víz tisztaságához is hozzájárulnak takarító munkájuk révén.

A spanyol kutatók az elmúlt 60 év mintegy 200 tudományos kutatási eredményét vizsgálták át, hogy feltárják, voltaképp mit is tudunk a vizek dögevőiről. Az egyik legfontosabb észrevétel az volt, hogy elsöprő többségben Észak-Amerika és Európa területén végeztek ilyen kutatásokat, vagyis a trópusok szinte teljesen kimaradtak eddig. A másik hiányosság, ami feltárult, hogy a tavak, mocsarak alig ismertek e szempontból, mivel jórészt a folyóvizeket tanulmányozták eddig.

Gangeszi gaviál, bár jórészt halfogyasztó, ha hozzájut, a dögöt is megeszi. Forrás: Universitas miguel hernandes

Kiderült, hogy igen sok állat fogyasztja más élőlények elpusztult maradványait – sokkal több, mint azt az ember gondolná. A gerinctelenek körében 176 családból kerültek ki ilyen állatok (itt nem részletezték fajra lebontva a kutatók, mikről is van szó), a gerincesek közt 40 családból, ezek jórészt emlősök és madarak, összesen 114 faj. Ezek az állatok öt különböző módon is szolgálatot tesznek a környezetüknek.

Bele sem gondolunk, de az el nem fogyasztott tetemek fertőzések forrásai lehetnek, és emellett a vizek eutrofizációját is elősegítik.

Fontos megérteni, hogy a dögevők tevékenysége az ökoszisztémák szinte minden összetevőjére nézve pozitív hatású. A vizes élőhelyek szerepe ma már nem kérdéses, a vizek fontossága az ember számára szintén nem az. Épp ezért sokkal jobban meg kellene becsülnünk azokat a „szemeteseket”, vagyis a dögevőket, amelyek lehetővé teszik, hogy a víz megtisztuljon, életet adjon, és segítse az ember tevékenységét a jövőben is.