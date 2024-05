Terjeszkedik az ocelot

Az ocelot (Leopardus pardalis) az egyik legszebb bundájú macskaféle, és ennek „köszönhetően”, valamint az élőhelyvesztés miatt veszélyeztetett is. A faj mai élőhelye töredéke az egykorinak, az USA-ban például Arizona, Arkansas, Lousiana és Texas államokban élt, ma már csupán Texas legdélebbi csücskében honos. A becslések szerint mintegy 100 ocelot élhet ma az USA területén.

2021-ben egy ocelot elütött tetemét találták az ismert texasi elterjedési területétől 80 kilométer távolságban egy Hidalgo megyei főút szélén, számolt be a Defenders of Wildlife (vadvilág védelmezői) természetvédelmi szervezet. A maradványok DNS-elemzéséből nemrégiben kiderült, hogy a házi macskánál mintegy kétszer nagyobb állat azoknak az ocelotoknak a rokona, amelyek a texasi-mexikói határvidéken honosak.

Kameracsapdás felvétel egy főút alatti átjárót használó ocelotról. Forrás: US Fisheries and Wildlife

„Elgondolkodhatunk, vajon hány ocelot rejtőzködhet még odakinn” – mondta dr. Tom deMaar, vadállatorvos, a szervezet vezetőségi tagja. „Most először sikerült bizonyítani az ocelot jelenlétét az ismert élőhelyén kívül.”

A Defenders texasi rangidős képviselője, Dr. Sharon Wilcox hozzátette: „A vizsgálati eredmény arra utal, hogy a macskafaj talán nagyobb területen élhet Texas déli részén, mint azt az ocelotkutatók sejtették. Hidalgo megyében több ocelot is élhet, olyan távoli területeken, ahol megfelelőek az életkörülmények és van zsákmánya is.”

Az, hogy a macskafaj, sajnálatos módon elütött egyedét ilyen távol találták meg az ismert élőhelyétől, reményre ad okot. No és persze arra is, hogy még inkább igyekezzenek megőrizni az állat alkalmas élőhelyeit: azokat a tüskés bozótos, erdős területeket, amelyek mind a szaporodása, mind a zsákmányszerzése miatt létfontosságúak. Sajnos az utak az ocelot első számú gyilkosai Texasban, bár már épült olyan vadátjáró, amit egy ocelot is használ.

Azonban különösen fontos volna, hogy az ocelotok lakta területeken a járművezetők legalább az alkonyattól pirkadatig tartó időszakban lassabban, óvatosabban vezessenek.