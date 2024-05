Megfigyelték, ahogy egy orangután gyógynövényt használ

Először figyelték meg, hogy egy orangután egy hatékony gyógynövény segítségével gyógyította az arcán keletkezett nyílt sebet. Eddig hasonlót csak csimpánz esetében tapasztaltak, egyetlen egy alkalommal.

Egy szumátrai orangutánok megfigyelésével foglalkozó csoport még fiatal kamaszként ismerte meg a Rakus nevű hímet 2009-ben. 2021-ben az állatot immár fiatal felnőttként látták viszont, a hímeknek ekkorra a felnőttekre jellemző pofalemezei is megnőttek már.

A felnőtté válás viszont azzal is járt, hogy a többi felnőtt hímmel vetekedett az elsőbbségért, és közben sérüléseket is szerzett. 2022 júniusában tűnt fel az arcán az egészen friss nyílt seb, amelyet valószínűleg egy másik hím harapása okozhatott. Hasonló, kevésbé súlyos seb volt az állat ajkán is, amit akkor lehetett látni, amikor óbégatott.

Néhány nappal később ismét látták Rakust, amint egy liánféle, az ismert tradicionális gyógynövény Fibraurea tinctoria szárát és leveleit rágcsálja. A növénynek 45 aktív hatóanyaga ismert, amelyek közt baktérium- és gombaölő, gyulladáscsökkentő, antioxidáns anyagok is vannak. Emellett fájdalomcsillapító hatása is van a növénynek.

Sebkezelés orangután módra. A kép bal felén a növényből vett minták. Forrás: Scientific Reports

Rakus a megrágcsált levelekből kinyert levet az ujjai segítségével a sebére kente, majd a rágott levélmaradványokat is rányomkodta a sebre. Ezt többször ismételte úgy, hogy a megrágott leveleket sosem nyelte le közben. A következő napon is megfigyelték, amint ezt a növényt rágta – a növényfaj egyébként nem tartozik az orangutánok eleségei közé.

8 nappal a sérülését követően a nyílt sebe teljesen bezárult.

A megfigyelések szerint Rakus a szokásosnál többet pihent a sebesülése után – ez szintén segítheti a seb gyógyulását.

A területen 21 éve folyó megfigyelések során ez volt az első, amikor egy orangután gyógynövény-használatát észlelték. Mivel Rakus egy másik területről vándorolt ide, lehet, hogy ezt még szülőhelyén tanulta, és az itteni fajtársai nem ismerték ezt a lehetőséget.