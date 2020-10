Darázsméregből készül baktériumellenes szer

A Pennsylvania Egyetem Perelman Orvosi Iskolája adott hírt arról a felfedezésről, amelyben César de la Fuente mikrobiológus-biotechnológus professzor irányításával egy nemzetközi kutatócsoport egy koreai darázsfaj mérgét használta fel lehetséges antibiotikum utáni kutatásban. A különböző állatok méreganyagai hatalmas gyógyszerészeti lehetőségeket rejtenek, és egyre több kutató figyelme irányul ezekre az anyagokra.

A Vespula lewisii (vagy más néven Vespula flaviceps lewisii) nevű darázs mérgében lévő egyik fehérje, a mastoparan-L (röviden mast-L) nevű, erősen mérgező molekula volt a vizsgálatok tárgya, amely a darázs csípésekor ugyan csupán kis mennyiségben jut a szervezetbe, így nem veszélyes, de képes például a vörösvérsejteket lebontani. A molekuláról ismert volt, hogy közepesen mérgező a baktériumok számára, így kiindulási pontként szolgálhat újfajta antibiotikum-molekulák megalkotásához. A kutatócsoport sok száz antimikrobiális hatású fehérjét tartalmazó adatbázist böngészett át, és ebben talált rá arra a kis, pentapeptid motívum nevű molekulaterültre, amely igen erős baktérium-ellenes hatású volt.

Ezután a mast-L fehérje végéről lecsípték azt a molekulaterületet, amely az emberi sejtekre kifejtett mérgező hatásért volt felelős, és a helyére beültették a baktériumok ellen ható molekulaterületet.

Az így kapott mast-MO nevű anyaggal aztán kísérleteket végeztek: egyébként halálos baktériumokkal (Escherichia coli és Staphylococcus aureus) fertőzött egerek 80 százaléka maradt életben és nem voltak mellékhatások, míg az eredeti mast-L darázsméreg-molekulával kezelteknél számos súlyos

mellékhatás lépett fel, és jóval kevesebb egér élte túl a fertőzéseket. A darázsméreg hatóanyagának átalakításával készült mast-MO molekula baktériumellenes hatása hasonló mértékű volt, mint pl. a gentamicin nevű antibiotikumé.

A kísérletek során a kutatók azt is kiderítették, miként hat az új molekula: a baktériumok sejtmembránját teszi lyukacsossá, ez pedig azt jelenti, hogy a mast-MO más baktérium-ellenes szerek hatását is növelni tudja azzal, hogy azok molekulái számára átjárhatóbbá teszi a sejtmembránt. Több tucat változatban is elkészítették a molekulát, és ezek közül számos igen hatékony volt a baktériumok ellen, de egyáltalán nem volt mérgező hatású az emberi sejtekre, így nagy lehetőség rejlik még az ezekből készíthető gyógyszerekben. Külön kedvező hatása a mast-MO molekulának, hogy csillapítja azt az immun-túlreakciót is, amely egyébként a baktériumfertőzések súlyosabb tüneteit is okozza. A kutatásról az Amerikai Tudományos Akadémia folyóirata, a PNAS számolt be.

A kísérletek nemcsak a konkrét gyógyszerré alakítható molekula megtalálásában voltak eredményesek, hanem egy újfajta, állati mérgeken alapuló gyógyszertervezési módszert is kidolgoztak.