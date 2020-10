Eddigi ismereteink szerint az élelmiszerek nem terjesztik a vírust

Bognár Lajos országos főállatorvos kifejtette, nemzetközi szervezetek tanulmányai alapján a vírus elsődlegesen cseppfertőzéssel, közvetlenül emberről emberre terjed; élelmiszer közvetítette fertőzés nem fordult elő.

Kiemelte, az otthoni ételkészítés során fontos betartani az általános higiéniai szabályokat, az élelmiszerek hőkezelése ugyanis megöli a vírust, amely 60 Celsius-fok felett elpusztul, így már pár perces forralás, illetve sütés is fertőzőképtelenné teszi.

Bognár Lajos arra kérte az élelmiszerrel foglalkozó vállalkozásokat, hogy nézzék át és tartsák be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján található vírusbiztonsági szabályokat a fertőzési források kialakulásának megelőzése érdekében.

A magyarországi élelmiszer-előállító üzemekre általában is különösen szigorú biztonsági szabályok vonatkoznak, a járvány alatt azonban különösen fontos ezek betartása, illetve betartatása – tette hozzá.

A főállatorvos a vállalkozások mellett a fogyasztóknak is azt ajánlotta, hogy keressék fel a Nébih honlapját, ahol hiteles tájékoztatást kaphatnak az élelmiszerekkel kapcsolatos vírusbiztonsági kérdésekről.