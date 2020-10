Magányos, apró bolygót találtak a Tejútrendszerben

A szakértők régóta próbálják felmérni a magányos exobolygók közös tulajdonságait, hogy jobban megértsék, miként szabadulhatnak el rendszerükből. Eddig a hasonló égitestek többsége gázóriásnak bizonyult, a most azonosított objektum viszont akár a Földnél is kisebb kőzetbolygó lehet – számol be a Scientific American. Ha sikerül méretét, illetve magányosságát is alátámasztani, ez lesz a legkisebb ismert csillagközi bolygó.

A legtöbb exobolygót gazdacsillagának fénye alapján mutatják ki, a mostani objektum esetében ez természetesen nem volt lehetséges. Éppen ezért a kutatók a gravitációs mikrolencse-hatást hívták segítségül. Ezzel a módszerrel eddig nagyjából száz égitestet fedeztek fel, közülük azonban csupán négy számít csillagközinek. Lehetséges, hogy a most észlelt OGLE-2016-BLG-1928-nak is van csillaga, ebben az esetben viszont legalább nyolcszor távolabb kell keringenie tőle, mint a Föld a Naptól.

„Nagyon izgalmas eredmény” – mondta Andrew Gould, az Ohiói Állami Egyetem munkatársa és az új exobolygót bemutató tanulmány egyik szerzője. A kutatók úgy vélik, hogy adataik igen meggyőzőek, és nagy valószínűséggel egy nagyon kicsi csillagközi égitestre bukkantak. A felfedezés segíthet jobban megérteni, hogy pontosan milyenek is lehetnek az ilyen objektumok.

Przemek Mróz, a Kaliforniai Műszaki Egyetem szakértője csapatával most az 1992-ben indult OGLE információit elemezte – a mikrolencse-hatáson alapuló vizsgálathoz komoly adatbázis tartozik. A szakértők a Koreai Mikrolencsés Teleszkóphálózat és az Európai Űrügynökség Gaia űrtávcső adatait is segítségül hívták. A kutatók szerint az exobolygó tömege a Mars és a Föld tömege között mozoghat.

Ha a felfedezést sikerül alátámasztani, az azt jelenti, hogy a vártnál több kőzetbolygó rejtőzhet a csillagközi térben. A hasonló objektumok a bolygóformálódásra vonatkozó modellek pontosításában is segíthetnek, ugyanis még nem teljesen tisztázott, hogy miként lökődhet ki egy égitest egykori rendszeréből. A kutatók bíznak benne, hogy a 2020-as évek közepén induló Nancy Grace Roman űrteleszkóp segítségével rengeteg hasonló méretű csillagközi objektumot fedezhetnek majd fel.