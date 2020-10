Mennyire megbízhatóak Elon Musk műholdjai?

A Starlinkkel Elon Muskék célja az, hogy a világ számos régiójában biztosítsanak gyors internetet, sok csillagász ugyanakkor attól tart, hogy a hasonló projektek a fényszennyezés révén tovább nehezítik majd a kutatásokat. A vállalat 2019. május óta 835 műholdat bocsátott fel, és elképzelhető, hogy a flottához egy időben 42 ezer szerkezet is tartozik majd – egyelőre azonban „csak” 12 ezer műholdra kaptak engedélyt.

Az utóbbi időkben kiderült, hogy a fényszennyezés mellett a Starlink egyéb problémát is okoz – számol be a Universe Today. Egy új becslés alapján ugyanis a műholdak mintegy 3 százaléka meghibásodik, ezek a szerkezetek így űrszemétté válnak, és további fenyegetést jelentenek a Föld körül keringő űreszközökre.

Bár a Starlink műholdakhoz tartoznak mozgást segítő meghajtók, a SpaceX szerint egyes objektumok leválásuk óta képtelenek a manőverezésre. A cég további információkat nem árult el, Jonathan McDowell, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa csapatával ezért saját analízist folytatott, így adva becslést a meghibásodások arányára. A Starlink műholdak ugyan alapvetően viszonylag megbízhatóak, a szerkezetek sokasága miatt a 3 százalékos meghibásodás jelentősnek mondható. Ha a SpaceX-nek sikerül a 42 ezer műholdas terv megvalósítása, úgy nagyjából 1260 darabbal növelnék az űrszemét, illetve 11-40 százalékkal a működésképtelen műholdak számát.

Az űrszemét már most problémát jelent, a Nemzetközi Űrállomásnak például az elmúlt időszakban többször is pályát kellett módosítania, hogy elkerüljék a potenciális ütközéseket. Ahogy emelkedik a működésképtelen űreszközök száma, úgy nő az ütközések veszélye is. A SpaceX-nél ugyan bíznak benne, hogy a természetes süllyedés hatására a használhatatlan műholdak idővel elégnek majd a légkörben, a folyamat azonban 1-5 évet is igénybe vehet. A Starlink esete újabb bizonyíték arra, hogy a problémával kezdeni kell valamit, a hagyományos nemzetközi megállapodások ugyanis nem elegendőek az űr tisztán tartásához.