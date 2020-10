Európa is részt vesz a Hold körüli űrállomás megépítésében

Az Európai Űrügynökség (ESA) bejelentette: több modul építésével is részt vesz a NASA Hold körüli űrállomásának létrehozásában – számol be a Phys.org. Cserébe az Egyesült Államok lehetőséget fog adni, hogy európai űrhajósok is állomásozhassanak az űreszközön.

A Jan Wörner, az ESA főigazgatója és Jim Bridenstine, a NASA feje által kötött megállapodás értelmében az európai szervezet kulcsfontosságú elemeket biztosít majd a kis űrállomás, az Artemis Gateway számára. Az ESA többek között a fő lakómodullal, a kommunikációt és töltést segítő modullal, illetve egy, a Holdra néző ablakkal fog hozzájárulni a projekthez. A megállapodás részeként három alkalommal utazhatnak majd európai űrhajósok a Gatewayre.

Fantáziarajz a Gateway űrállomásról Forrás: NASA

A NASA Artemis-programjának elsődleges célpontja a Hold: az űrhivatal 2024-ig akar ismét asztronautákat juttatni az égitestre. Emellett egy űrállomást is létre szeretnének hozni a Hold körül, amely aztán támogathatja a további, például a Marsot megcélzó küldetéseket.

Az ESA már korábban megegyezett a NASA-val, hogy létrehoz két szervizmodult, amelyek energiát, vizet és oxigént biztosítanak majd az Orionnak – az űrhajó fogja az asztronautákat a Gatewayhez szállítani. A NASA azt tervezi, hogy újabb nemzetközi partnereket is bevon a projektbe.