Mesterséges intelligencia fedezett fel egy új krátert a Marson

A NASA Jet Propulsion Laboratory szekértői olyan gépi tanulási eszközt fejlesztettek ki, amely rengeteg időt spórolhat a kutatóknak – számol be az Independent. A mesterséges intelligenciát 6830 marsi kép segítségével tanították be, melyeket a Mars Reconaissance Orbiter (MRO) készített. Az űreszköz lenyűgöző részleteket képes megfigyelni a vörös bolygó felszínén, igaz, felvételein a kráterek jellemzően nem, csak a körülöttük lévő becsapódási nyomok szoktak kirajzolódni. A kutatók általában a nagy felbontású HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) segítségével elemzik ezeket a képeket, a folyamat azonban nagyon időigényes, 40 percig is eltarthat.

A marsi kráter, melyet mesterséges intelligencia talált meg. Forrás: NASA

A NASA MI-je még mindig a tanulási folyamatnál tart, de már sikerült felfedeznie egy korábban ismeretlen krátert, amely 2010 és 2012 között alakult ki. A mélyedés csupán 4 méter széles, ilyen kicsi krátereket a szakértők csak nehezen tudnak észlelni.

A következő mesterséges intelligencia feladata az lesz, hogy átvizsgálja a Context Camera mintegy 112 ezer felvételét. A gép szuperszámítógépen futva 480-szor gyorsabb, mint a hagyományos módszer: már 5 másodperc alatt képes elemezni egy-egy képet. Gary Doran, a csapat tagja szerint egyszerre a mesterséges intelligencia 750 másolata dolgozik az adatokon, ez tovább gyorsítja a munkát.

Bár a gép egyre pontosabbá válik, egyelőre még szüksége van az emberi ellenőrzésre. Kiri Wagstaff, a NASA informatikusa szerint az MI-re inkább egyfajta asszisztensként kell tekinteni, amely rengeteg időt tud spórolni a kutatóknak. A végső cél az, hogy a hasonló mesterséges intelligenciákat a Marsot vizsgáló űreszközök műszereibe is eljuttassák.