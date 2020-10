A Naprendszer egyik legérdekesebb aszteroidája

Dr. Tracy Becker, az amerikai Délnyugati Kutatóintézet bolygótudósa csapatával új tanulmányában a 16 Psyche aszteroidára vonatkozó legfrissebb eredményeket mutatja be – számol be a Phys.org. A kutatók többek közt az objektum első ibolyántúli megfigyelésének adatait is ismertetik.

A korábbi vizsgálatok alapján úgy vélik, hogy a Psyche egy sűrű, magas fémtartalmú aszteroida, amely egy sikertelen bolygóformálódásból maradhatott hátra. „Találkoztunk már főként fémből felépülő meteoritokkal, a Psyche azonban különleges, hiszen egy olyan aszteroida lehet, amely teljes egészében vasból és nikkelből áll” – mondta Becker. A szakértő szerint elképzelhető, hogy az égitest egy formálódó bolygó volt, melyhez nekicsapódott egy másik objektum, így elvesztette köpenyét és kérgét.

Beckerék első alkalommal azonosíthattak olyan vasoxid-sávokat egy aszteroidán, amelyek elnyelik az UV-sugárzást. Ez arra utal, hogy az objektumon oxidáció zajlik, ez pedig a felszínt elérő napszél hatására alakulhat ki.

A NASA azt tervezi, hogy 2022-ben elindít egy űrszondát az aszteroidához azzal a céllal, hogy jobban megértsék a bolygómagokat. Fémaszteroidák viszonylag ritkák lehetnek a Naprendszerben, a Psyche ezért különlegesnek számít. Becker úgy véli, a hasonló objektumok rendszerünk építőelemei, vizsgálatuk ezért kiemelten fontos. A szakértő hozzátette, az aszteroida felszíne főként vasból épülhet fel, ugyanakkor már kevés vas is elegendő ahhoz, hogy domináns legyen az UV megfigyeléseken. Mélyebb hullámhosszokon a Psyche különösen visszaverőnek bizonyult, ennek megértéséhez további kutatásokra lesz szükség.