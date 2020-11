Marsi meteorit árulkodik a vörös bolygó múltjáról

Egy friss tanulmányban Zhengbin Deng, a Párizsi Egyetem fizikusa kollégáival egy marsi meteoritot elemez – számol be a Phys.org. A kőzetben a marsi kéreg oxidálódott ásványai találhatóak meg, melyek alapján úgy tűnik, az objektum becsapódásakor a bolygón már jelen volt a víz. A szakértők bíznak benne, hogy eredményeik segíthetnek jobban megérteni az anyag szerepét a bolygóformálódásban.

A bolygótudomány egyik régi kérdése az, hogy honnan is származik a víz. Egyes kutatók úgy vélik, hogy az anyag aszteroidák és üstökösök révén jutott el a bolygókra, míg mások szerint a bolygóformálódás során is megjelenhet. Az új vizsgálat az utóbbi hipotézist támasztja alá.

Évekkel ezelőtt két fekete meteoritra bukkantak a Szaharában. A későbbi elemzések felfedték, hogy a NWA 7034 és a NWA 7533 jelű objektumok marsi meteoritok, és különböző kőzettöredékekből állnak. Az objektumok 4,4 milliárd évesek, így a legősibb marsi meteoritoknak számítanak. A hasonló kőzetek rendkívül drágák, a kutatóknak azonban sikerült beszerezniük 50 grammot a NWA 7533-ból.

Takashi Mikouchi, a Tokiói Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint az ásványok tanulmányozásával következtetni lehet a Mars formálódására, illetve köpenye és kérge fejlődésére. A szakértő kiemelte, első alkalommal elemezhette ezt a különleges meteorittípust, melyre sokszor fekete szépségként hivatkoznak. A kutató és kollégái izgalmas következtetésekre jutottak, melyek közelebb vihetnek a víz eredetének megértéséhez.

Egy ideje tudni lehet, hogy a Marson 3,7 milliárd évvel ezelőtt már jelen volt a víz, az ásványok összetételéből viszont azt is megállapíthatta a csapat, hogy az anyag jóval korábban, 4,4 milliárd éve is fellelhető volt az égitesten. Mikoucsi hozzátette, a hasonló becsapódások hatására rengeteg hidrogén szabadulhatott fel, ami növelte az ősi Mars hőmérsékletét. A friss eredmények arra utalnak, hogy a víz, azaz az élet egyik alapja, képes magától is kialakulni a formálódó bolygókon.