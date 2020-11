A divatipar újabb környezeti ártalmára bukkantak

Az angol Northumbriai Egyetem két kutatója végzett átfogó vizsgálatot, és a brit divatipar rejtett környezetkárosító hatására bukkant rá. Dr. Alana James, az etikus divatot kutató szakember vezette kutatásból kiderült, hogy csak Nagy Britannia területén 954 millió műanyag vállfát használnak minden egyes esztendőben.

Ezek 16 százalékának semmi más feladata nincs, mint a gyártó és az üzletek közti szállításban tartani a ruhákat, a szállítást követően ezeket eldobják. Ezzel ugyanabba a kategóriába kerülnek, mint a műanyag bevásárló szatyrok, a szívószálak vagy a PET-palackok. Az ugyan ismert, hogy létezik ilyen kategória a divatiparban is, ám eddig semmiféle felmérés nem történt a környezeti hatásairól. Az újrahasznosíthatóságuk se igazán jó, mivel keverék anyagokból készülnek, és nagyon sok még fém kampóval is rendelkezik, ami tönkre teheti az újrahasznosító berendezést. A műanyag vállfákat újabb műanyag vállfává lehet alakítani, azonban ezt is csak 2-3 alkalommal, mivel a feldolgozás során a műanyag elfárad és alkalmatlanná válik a feladatára. Azt azonban nem lehet megállapítani egy akasztóról, hogy már 1-2 alkalommal újragyártott, vagy vadonatúj termék-e, így a legegyszerűbb megoldás minden darabot kidobni.

A kutató és egy szakértő társa, Emma Reed anonim felmérést végeztek a brit divatiparban, a luxusruhaneműktől a legolcsóbb termékeket áruló üzletekig, beleértve a webshopokat is.

„A divatipar lassan egy évszázados beteges vonzódása a műanyaghoz azt eredményezte, hogy mára a ruhaneműk 65 százaléka szintetikus szálakból készül. Azonban a vállfák környezeti hatásával nem nagyon törődött senki, holott az össz eladott ruhaneműk 60 százalékát vállfákkal árulják vagy szállítják.”

Évente 82 millió vállfát küldenek el az online vásárlások kapcsán, közel 150 millió a csak szállításhoz használt és eldobott vállfa, 2,7 milliót használ a luxus divatipar, lakosságszámra vetítve a britek fejenként 18 vállfát használnak el évente.

„Az általunk kifaggatott vállalatok több mint kétharmada egyáltalán nem tudta, milyen összetételű műanyagokat használnak a vállfákban, ez pedig az újrahasznosítást ellehetetlenítő tényező” – mondta dr. James. „Bár az elmúlt években egyre többet figyelnek a divatipar környezetkárosító hatásaira, a vállfákkal eddig valahogy senki se törődött. A gyártók, a kereskedők és a vásárlók is felelősek azért, hogy a helyzet megváltozzon, és bízunk abban, hogy a kutatásunk eredménye is elősegíti majd ezt a változást, és végül alternatív megoldás születhet.”

Egyelőre a világ más országairól nincs semmi hasonló adat, ezért a kutatók szeretnék a jövőben kibővíteni a felmérésüket, több partner bevonásával ráébreszteni a világot a helyzetre, és reményeik szerint fenntartható, kézzel fogható megoldásokat találni a problémára.