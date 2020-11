Még mindig csupa rejtély a 2016-ban felfedezett fényjelenség

Kép: Copyright Neil Zeller, used with permission

2016-ban a szakértők az amatőr kutatók adatait felhasználva egy új, a sarki fényekre emlékeztető fényjelenséget írtak le. A lila és zöld sávokból álló STEVE, melynek alaposabb megértésében a civil kutatói megközelítés még mindig igen fontos szerepet játszik. Elizabeth MacDonald, a NASA Goddard Űrközpontjának munkatársa és kollégái a közelmúltban újabb részleteket derítettek fel a jelenségről – írja a Phys.org. MacDonald szerint a STEVE eltér a hagyományos sarki fényektől, de fényként észlelhető, és talán a sarki fények rendszere irányíthatja.

A szakértők arra jutottak, hogy a STEVE-ről készült képeken látható zöld fénycsíkok valójában mozgó pontokból állhatnak, melyek csak a kamerák felvételein mosódnak el – ezt az egymás után készült fotókat elemezve tudták megállapítani. Joshua Semeter, a Bostoni Egyetem kutatója ugyanakkor hozzátette, valójában semmiben sem lehetnek biztosak, egyes képsorokon például egy csőszerű struktúra is feltűnik, amely látszólag nem igazodik mozgó pontokhoz.

Egyelőre nem tudni, hogy STEVE a légkörfények vagy a sarki fények közé tartozik-e. Előbbi egy állandóan megfigyelhető háttérfény, melyet a légkörben lévő atomok és molekulák kémiai reakciói hoznak létre, míg utóbbi akkor alakul ki, amikor az űrből érkező töltött részecskék interakcióba lépnek az atmoszférával. A légkörfény a Földön mindenhol, míg a sarki fények jellemzően a sarkvidékek közelében láthatóak.

A szakértők arra gyanakodnak, hogy a STEVE-t egy eddig ismeretlen folyamat irányítja. A jelenség zöld részei lassabban mozognak, mint a lila struktúrák, Semeterék pedig úgy vélik, hogy előbbieket a töltött részecskék örvényei is befolyásolhatják. A lila szerkezetben szuperszonikus sebességgel mozgó ionok vesznek részt, olyan, mint egy magaslégköri folyó, a zöld mintázatok pedig úgy viselkednek, mintha e folyó örvényei volnának. Az örvények is mozognak a folyóban, azonban annál lassabban, pont úgy, ahogy a STEVE esetén is észlelik.

A szakértők bíznak benne, hogy szép lassan, de felderíthetik a STEVE tulajdonságait, illetve kiváltó okait. A vizsgálatokban az amatőrök óriási segítséget jelentenek: a civil kutatók fotói révén azonosították magát a jelenséget is, a beküldött felvételek pedig az azóta eltelt időszakban is hozzájárultak a STEVE tanulmányozásához.