Hatalmas távcső épülhet a Holdon

Kép: University of Texas McDonald Observatory

A NASA-nál már nagyjából egy évtizede is felvetették, hogy egy teleszkópot telepíthetnének a Holdra, a tervet viszont akkor elvetették. Az Austini Texasi Egyetem csapata most arra jutott, hogy egy ilyen távcső olyanra lenne képes, amire a földi teleszkópok nem: tanulmányozni tudná az univerzum legelső csillagait – számol be a Phys.org.

Volker Bromm, a csapat tagja szerint az idők során a távcsövek egyre kifinomultabbá váltak, és így a világegyetem történetében egyre korábbról tudtunk megfigyeléseket folytatni. Az új generációs James Webb űrtávcső (JWST) már azt a korszakot is vizsgálni tudja majd, amikor a galaxisok először kialakultak. A szakértők ugyanakkor azt gondolják, hogy ezt megelőzően, 13 milliárd éve is léteztek már csillagok – ezek alkotják az úgynevezett III. populációt. Bromm úgy véli, ezeket még a JWST sem fogja látni.

A szakértők szerint egy korábban felvetett ötlettel elemezhetnék ezeket a különleges objektumokat. 2008-ban Roger Angel, az Arizonai Egyetem munkatársa és kollégái bemutattak egy koncepciót, melynek lényege, hogy egy folyékony tükrű távcsövet telepítsenek a Hold felszínére – az ilyen teleszkópoknál folyékony reflektív anyagot, jellemzően higanyt használnak. A NASA akkor felülvizsgálta az elképzelést, de végül elvetették a megvalósítást, ekkoriban a III. populáció létezését igazoló adatok még nem álltak rendelkezésre.

A texasi kutatók arra kérik a csillagászközösséget, hogy gondolják át újra a teleszkóp ötletét. A csapat szerint egy 100 méter átmérőjű, folyékony tükrű, napenergiával működő, automatizált holdi teleszkóp segíthetne a korai csillagok vizsgálatában. A távcsövet az égitest északi vagy déli sarkánál, egy kráterben alakítanák ki, az adatokat pedig műholdak révén nyernék ki a létesítményből.