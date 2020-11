A maszk viselése nem befolyásolja a tüdő működését

Bár a védőmaszk mindennapi viselése kényelmetlen, ne feledjük, hogy csökkenti a kilégzéssel, beszéddel, nevetéssel, tüsszentéssel, köhögéssel levegőbe juttatott cseppecskék és apró aeroszolok mennyiségét, így akadályozza a vírus terjedését.

Felmerültek azonban olyan aggodalmak, hogy a maszk által létrehozott fizikai akadály a belélegzett oxigén és a kilélegzett szén-dioxid áramlását nehezíti, ezzel károsítja a szív- és tüdőműködést, különösen testmozgás közben.

Amerikai és kanadai kutatók az Annals of the American Thoracic Society című folyóiratban közölt tanulmányukban elemezték az összes olyan tudományos munkát, amely különböző védőmaszkok élettani hatásait vizsgálta testmozgás közben. Az egészséges embereknél a hatás minimális volt, függetlenül a maszk típusától vagy a mozgás intenzitásától.

„Lehetséges, hogy mozgás közben nagyobbnak tűnik az erőkifejtés, de a maszkviselés annyira kevéssé befolyásolja a légzést, a vérben található oxigén- és szén-dioxid-szint változása és más élettani jellemzők nem mutathatók ki” – mondta el Susan Hopkins, a Kaliforniai Egyetem San Diegó-i orvosi karának professzora, a kutatás vezetője.

Hozzátette, hogy a bizonyítékok alapján sem a nem, sem az életkor nem játszik szerepet a maszkban sportolással kiváltott élettani reakciók mértékében. A szerzők szerint az egyetlen kivétel a súlyos szív- és tüdőbetegség, amikor a maszk, mint plusz akadály vagy a vérben lévő gázok kis változása nehézséget okozhat a testmozgás alatt.

„Figyelembe kell azonban venni, hogy ezek az emberek az új típusú koronavírus elkapásakor is nagyobb kockázatnak vannak kitéve” – tette hozzá.