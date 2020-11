Kína is elérte a Mariana-árok mélyét

A kínai merülést a Fentoucsö (magyarul kb. Törekvő) nevű tengeralattjáróval végezték november 10-én, és több mint 10 kilométer mélységbe tudtak lejutni. A jármű fedélzetén 3 kínai kutató (egyikük nő) foglalt helyet, és élőben jelentkeztek be, amint elérték a 10 kilométeres mélységet, elmondták, milyen gyönyörű minden, és azt is, hogy majd a merülőhajó felvételein keresztül ezt szeretnék megmutatni mindenkinek.

A CCTV bejelentése szerint 10 909 méteres mélységbe jutottak a mintegy 21 órán át tartó út során, ebből hat órát töltött a legénység kutatómunkával, miután elérték az árok fenekét. Ez a kínaiak mélytengeri rekordja is lett egyúttal.

„Az egyik tudományos feladat az élőlények vizsgálata volt, s ennek részeként egy automata eszköz segítségével mintákat is hoztak a tengerfenékről. Emellett olyan berendezés is volt a merülőhajón, amellyel helyben tudtak vízmintát vételezni és elemezni is” – mondta Ho Liseng, a Kínai Tudományos Akadémia Mélytengeri Mérnöki és Tudományos Intézetének szakembere.

A Fentoucsö több alkalommal is lemerült a Mariana-árok mélyére az elmúlt hetekben. A merülőhajót egyik alkalommal kísérő Canghai, egy másik tengeralattjáró egy 4K videóközvetítésre alkalmas eszközzel szállt a mélybe, s az anyahajón elhelyezett átjátszó állomás segítségével élőben lehetett követni, mi történik a mélyben. Ez volt az első élő videóközvetítés a Mariana-árok mélyéből.

Kína a mélytengeri bányászatból is szeretné alaposan kivenni a részét, ezért a merülőhajós kísérleteik e tevékenységet is támogatják. A mostani akcióban azt szerették volna megtudni, mire képesek a berendezéseik, és a most használt technológiát szeretnék majd standardizálni, írja a Phys.org. Kína a Nemzetközi Tengerfenék Hatósággal közös kiképző és gyakorlóbázist létesített nemrégiben, itt a szakemberek mélytengeri feladatainak betanítását végzik majd el, és a mélytengeri bányászattal kapcsolatos kutatásoknak is helyt ad majd az intézmény.