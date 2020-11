Az elektromos járművek véget vethetnek a kőolajkorszaknak

Ha a feltörekvő piacokon a benzin- és dízelmotorok helyett elektromos hajtással üzemelő gépjárművekre váltanak, azzal 250 milliárd dollárt takaríthatnak meg évente, s 2030-ra akár 70 százalékkal is csökkenthetik az olaj iránti globális keresletet egy új iparági elemzés szerint, számolt be a Techxplore. Ebben szerepe van az akkumulátor-árak zuhanásának is, a Carbon Tracker által végzett elemzések szerint

A feltörekvő piacokat képviselő országok átlagosan a GDP-jük 2 százalékát kőolajimportra fordítják, s egyre növekvő mértékben függővé válnak a külföldi forrásoktól. Emellett a közlekedés szennyező hatása miatt évente 285 ezer emberéletbe is kerül e fosszilis energiahordozó használata. A közlekedés elektromossá tétele ezt az utóbbi számot legalább 75 százalékkal csökkentené, a járművenkénti energiaimportot pedig 90 százalékkal. Az elektromos járművek a hagyományos gépjárművek valódi versenytársaivá válhatnak, a kiskereskedelmi árak kétharmados csökkenése révén. Ipari alap adatokkal számolva az elemzők megállapították, hogy egy átlagos autó 15 éves élettartamára vetítve már most tízszer annyiba kerül a szükséges kőolaj alapú üzemanyag, mint amennyibe ugyanezen energiamennyiség előállításához szükséges napelemek kerülnének. Egyedül Kína évi 80 milliárd dollárt takaríthat meg azzal, ha villamosítja a közlekedését a fentiek szerint.

A Kínához és Indiához hasonló országok egyre nagyobb figyelmet szentelnek az elektromos járműflottáik növelésének. Kína – az ország vezető szerepet tölt be e téren – esetében 2019-ben a buszértékesítések 59 százalékát, a kétkerekű gépjárművek értékesítésének 61 százalékát tették ki az elektromos hajtásúak. A másik hasonló ország, India kormánya 2030-ra szeretné 30 százalékkal növelni az elektromos autók eladását. Ezek az országok így megszabadulnának az idegen kézben lévő energiahordozó iránti igényektől, függőségtől, és az elektromos energiát hazai, megújuló forrásokból fedezhetnék.

Hasonló intézkedésekkel a 2030-ra várható kőolajigényt 70 százalékkal csökkenteni lehet. Ebből, valamint a műanyagok elleni harc erősödéséből kiindulva a szakértők szerint egyre valószínűbb, hogy az olaj iránti igény csúcsán már túljuthattunk 2019-ben.

A változásokban a csővezetékek és finomítók tömegei válhatnak feleslegessé, és tudjuk, hogy az egyre környezetpusztítóbb módon kinyerhető energiahordozótól mielőbb meg kell szabadulnunk.