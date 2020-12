Laboratóriumban előállított csirkehús

A Szingapúri Élelmiszerbiztonsági Hivatal (SFA) döntése értelmében az Eat Just nevű San Franciscó-i startup megkezdheti a „tiszta” – vagyis élő állat levágása nélkül előállított – hús árusítását.

A mesterséges húsból első körben „csirkehúsfalatkákat” fognak készíteni, ám hogy a termék mikortól lesz elérhető, azt egyelőre nem jelentette be a vállalat.

Az SFA szerint egy szakértői munkacsoport vizsgálta meg az Eat Just gyártásellenőrzési és tesztelési adatait. „A tervezett felhasználási mennyiség az emberi fogyasztás szempontjából biztonságos, ezért Szingapúrban értékesíthető a termék az Eat Just csirkefalatkáinak összetevőjeként” – írta a hivatal.

A hagyományos húsfélék alternatívái iránti kereslet növekszik, mivel a fogyasztók egyre tudatosabbak a saját egészségüket, az állatok jólétét és a környezetvédelmet illetően.

Az alternatív húsok piaca akár 140 milliárd dolláros (41 ezer milliárd forint) is lehet a következő évtizedben, ami a globális húsipar nagyjából 10 százalékát jelenti.

A növényi alapú húshelyettesítők, például a Beyond Meat termékei ma már számos élelmiszer-áruház és étterem kínálatában megtalálhatóak.

Az Eat Just termékei azonban nem növényi alapúak, hanem állati izomsejtekből állítják elő őket laboratóriumi körülmények között. Az eljárás során nem használnak antibiotikumokat.

A mesterséges hússal foglalkozó startupok legnagyobbjai, az izraeli székhelyű Future Meat Technologies és a Bill Gates támogatását élvező Memphis Meats gőzerővel igyekeznek belépni a piacra megfizethető és ízletes termékeikkel.

A szingapúri Shiok Meats jelenleg laboratóriumi körülmények között próbál rákhúst előállítani.

A cégek nagy része a mesterséges húsok fogyasztásával járó környezeti előnyöket hangsúlyozza, ám néhány kutató szerint bizonyos körülmények között ez az alternatíva még akár ártalmasabb is lehet a klímaváltozás szempontjából.