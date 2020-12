Megnyílik a világ kutatói előtt a hatalmas kínai távcső

A kínai FAST (The Five-hundred-metre Aperture Spherical Telescope) az Arecibo Obszervatórium összeomlása után a világ egyetlen hatalmas rádióteleszkópjává vált. Az üzemeltetők a közelmúltban bejelentették, hogy 2021-re a nemzetközi tudományos közösség előtt is megnyitják a páratlan létesítményt – írja az AFP-re hivatkozva a Phys.org.

Vang Csiming, a FAST vezető kutatója maga is ellátogatott az Arecibo Obszervatóriumhoz, mint mondta, a tervezés során sok ihletet merítettek a legendás távcsőből. A Pingtang megyében fekvő, 500 méter átmérőjű FAST ugyanakkor jóval kifinomultabb, mint Puerto Ricó-i rokona. A teleszkópot 1,1 milliárd jüanból építették fel, létrehozásához több ezer helyi lakost kellett áttelepíteni.

Az utóbbi években Kína komoly erőfeszítéseket tett a hazai tudományos infrastruktúra fejlesztésében, hogy ezzel függetlenedjenek a külföldi műszerektől, de a tudományos és műszaki oktatás terén is történtek jelentős átalakítások. Az eredmények már most láthatóak, az ázsiai ország Észak-Amerikához és Nyugat-Európához hasonlóan egy igazi tudományos központtá vált. Kína célja, hogy 2035-ben az űrkutatásban, a mesterséges intelligenciában, a robotikában és a zöld energetikában is vezető szerephez jusson, ehhez pedig az is szükséges, hogy idegen országok szakértői is segítségül hívják az ország műszereit, infrastruktúráját.

2021-től Kína külföldi kutatóktól is fogad majd kéréseket a FAST használatára – az ország erre már korábban is tett ígéretet. A rádiótávcső már eddig is lenyűgöző adatokat gyűjtött, de a nemzetközi megnyitással példátlan időszak kezdődhet a 2016 óta üzemelő létesítmény történetében.