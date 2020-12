Antartktikát is elérte a koronavírus

A chilei Bernardo O’Higgins Riquelme bázison, amely az Antarktiszi-félsziget északi csücskén található, felbukkant a Covid19. A bázison egész évben zajlik a munka, télen 16, nyáron (ami most van a déli féltekén) 44 fő lakója van, a jelenleg ott tartózkodók közül 36 főnél lett pozitív a koronavírus teszt, számolt be az ABC ausztrál hírportál.

A bázist a chilei hadsereg üzemelteti, a fertőzöttek közül 26 fő a hadsereg kötelékébe tartozik, 10 fő pedig az éppen felújítási munkákat végző külső cég alkalmazottja. Elkülönítették őket, s hamarosan visszautaznak Chilébe, a bázist csak igen nehezen lehet megközelíteni.

A vizsgálatok szerint a betegséget egy kétéltű hajó, a Sargento Aldea látogatásához lehet kötni, a hajó 2020. november 27-én és december 10-én járt itt, ekkor tette ki a karbantartást végzőket, valamint a munkálatokhoz szükséges alapanyagokat. Amikor a hajó december 16-án visszatért Chilébe, az ottani teszteléskor derült ki a legénysége 3 tagjáról, hogy pozitív, illetve a legénység számos, Punta Arenasban kiszállt tagja esetében is pozitív tesztek születtek. Ezen kívül azonban egyetlen további chilei bázison sincs jelen a fertőzés.

Nem világos még az, hogy az O’Higginssel szomszédos német bázison mi a helyzet; ez a német űrhivatal, a DLR üzemeltette komplexum, a GARS, amelynek legfontosabb eleme az a műholdantenna, amely számos távérzékelési feladatban kulcsfontosságú. 2010 óta a német bázison is egész évben dolgoznak a szakemberek.

További kutatóhelyek nincsenek a közelben, és egyetlen más antarktiszi bázison se merült fel a fertőzés gyanúja. Számos ország idén csak csökkentett személyzettel üzemeltette a déli kontinensen lévő bázisait, s emellett rendkívüli óvintézkedéseket, extra karantént és többszöri tesztelést is kötelezővé tettek az újonnan induló személyzet számára. A csökkentett személyzet miatt jelenleg is nemzetközi összefogással szervezik meg egy kórházi ellátásra szoruló ausztrál kutató hazaszállítását. A Davis Kutatóállomásról kell hazajuttatni az illetőt, ehhez az ausztrálokon túl amerikai és kínai szakemberek munkáját kell összehangolni. A feladatokat az időjárás is megnehezíti, kifutópályát kell építeni a bázis mellett, ahol a megfelelő repülő landolhat, ezen felül a munka összehangolásánál is figyelembe kell venni a járvány elleni védekezés igen szigorú szabályait.