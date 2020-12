Egyedülálló kutatások indultak el Pécsett 2020-ban

Az első magyarországi koronavírus fertőzöttet 2020. márciusban diagnosztizálták és ekkor hozták létre hazánkban a Koronavírus Kutatási Akciócsoportot is, amelynek a vezetésére Prof. dr. Jakab Ferencet, a Virológiai Kutatócsoport vezetőjét kérték fel. Az emberiség érdekében hatalmas lendülettel indult el a munka. Szinte az összes hazai kutatóintézet és felsőoktatási intézmény közösen dolgozott a cél érdekében és rövid időn belül sikerült is kialakítani egy országos kutatási hálózatot. Ilyen példaértékű összefogás a hazai kutatásokban eddig még nem volt.

Prof. dr. Jakab Ferencet, a Virológiai Kutatócsoport vezetője. Forrás: Pécsi Tudományegyetem

„Igazából a kutatási portfóliónk nem változott nagyban, hiszen a kutatócsoport eddig is állatokról emberekre terjedő vírusokkal dolgozott, többek között más, már ismert koronavírussal is. Így a régi eredmények mezsgyéjén elindulva, minden mást félretéve, száz százalékban az új típusú koronavírus kutatására állt át a labor minden munkatársa. Ennek köszönhetően nem sokkal később izoláltuk a vírust, majd hazánkban elsőként meghatároztuk a vírus genetikai állományát. Magyarországon szintén elsőként ebben a laboratóriumban született meg az a „házilag készített” kimutatási molekuláris-biológiai teszt, amivel pár óra alatt kimutatható a vírus az adott mintákból; ez azonban csak kutatási célra használható fel” – tájékoztatta szerkesztőségünket a Szentágothai János Kutatóközpont.

Pécsett egy időben folynak az alapkutatások, a genetikai vizsgálatok és a gyógyszerfejlesztések, de ezeket kiegészítve a vakcinafejlesztés is, a CEBINA osztrák biotechnológiai céggel karöltve. A virológusok legkiemelkedőbb eredményeiket eddig a genetikai- és a gyógyszervizsgálatok terén érték el. Utóbbi területén most zárult le több, mint 450 hatóanyag tesztelése annak érdekében, hogy olyan antivirális szereket találjanak, amik gátolják a vírus replikációját a sejteken belül. Ezek közül több ígéretesnek bizonyult. Az egyik ilyen az úgynevezett azelasztin-hidroklorid, amely olyan eredményeket mutatott, hogy hamarosan kezdődhet a klinikai tesztelése.

„Hatalmas lépésnek számított, amikor idén júniusban elnyertük a Virológiai Nemzeti Laboratórium pályázatát. Egy olyan színvonalas munkát egybefogó virológiai kutatási hálózatot kell kialakítanunk a következő öt évben, amely aktívan tud kutatni, pályázni és mind hazai, mind nemzetközi szinten meghatározó pozícióba emeli a magyar virológiai kutatásokat” – olvasható a Szentágothai János Kutatóközpont, az év végén hozzánk eljuttatott, közleményében.

A pécsi virológusok azonban ma már nem csak a vírusfertőzést vizsgálják, hanem a vírusfertőzés következtében kialakuló immunológiai reakciókat is. Nem kétséges, hogy a 21. század egyik legnagyobb kihívásával néz most szembe a világ. Az új koronavírus-járvány testileg és lelkileg is próbára teszi az emberiséget. Talán még soha nem volt ekkora jelentősége annak, hogy a társadalom higgyen és bízzon a tudományban és azokban a szakemberekben, akik az életüket tették fel arra, hogy a vírus és az emberek között terjedő járvány sokrétű tanulmányozásával másoknak tudjanak segíteni.

Írta: Jeki Gabriella